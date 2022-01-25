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Solomon Adaları’nda Covid-19 kaynaklı ilk ölüm

#Koronavirüs#Solomon Adaları#Dünya
Solomon Adaları’nda Covid-19 kaynaklı ilk ölüm

Solomon Adaları’nda Covid-19 bağlantılı ilk can kayıpları kaydedildi. Ülkede son 24 saatte 650 yeni vakanın tespit edildi, 2 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Dünyadaki birçok ülke Covid-19 vaka ve ölüm sayılarındaki artış ile gündeme gelirken, Solomon Adaları’nda Covid-19 kaynaklı ilk ölümler gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Culwick Togamana tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 650 yeni vakanın tespit edildiği ve 2 kişinin de hayatını kaybettiği yer aldı.

Dün gece Ulusal Sevk Hastanesinde yaşamını yitiren ilk Covid-19 kurbanlarının 51 ve 59 yaşlarındaki diyabet ve tansiyon gibi hastalıklara sahip kişiler olduğu belirtildi.

Sağlık yetkilileri, özellikle başkent ve bazı bölgelerde gelecek günlerde daha fazla Covid-19 vakasının tespit edileceğini beklediklerini söyledi.

Başkent Honiara’da bugün yerel saatle 18.00'dan itibaren 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanacak.

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