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Solingen saldırısının faili yakalandı

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#Almanya#Solingen#Saldırı
Solingen saldırısının faili yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 14:02

Almanya’nın Solingen kentindeki festivalde 3 kişinin ölümüne yol açan bıçaklı saldırıyı düzenleyen 26 yaşındaki fail yakalandı. Saldırganın teslim olduğu ve suçu kabul ettiği aktarıldı.

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Almanya’nın Solingen şehrinin kuruluşunun 650. yıl dönümü için düzenlenen kutlamalarda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Düsseldorf polisi ve savcıları bugün yaptıkları ortak açıklamada, saldırının ardından olay yerinden kaçan 26 yaşındaki Suriyeli failin teslim olduğunu ve suçu kabul ettiğini aktardı.

Yetkililer, “Bu kişinin gerçekten olaya karışıp karışmadığı yoğun bir şekilde araştırılıyor” dedi.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen'de şehrin kuruluşunun 650. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cuma akşamı gerçekleştirilen festivalde düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 8 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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#Almanya#Solingen#Saldırı

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