Solingen katliamcısına ömür boyu hapis

Haberin Devamı

Sanığa ömür boyu hapis ile sonrasında güvenlik amacıyla gözetim altında tutulma cezası verildi. Mahkeme, ayrıca suçun ağırlığının olağanüstü olduğunu vurguladı. Sanık duruşmadaki son sözlerinde, “Yaptıklarımla tarif edilemez bir acıya neden oldum. İnsanlar sevdiklerini benim yüzümden kaybetti. Zamanı geri alamam sadece pişman olduğumu söyleyebilirim” dedi. Daniel S. daha önce işlediği iki kundaklama olayını da kabul etti.

Saldırıda İsmail Zhilov (29) eşi Kıymet (28), kızı Gizem (3) ile üç aylık bebeği Elis hayatını kaybetmişti.

IRKÇI BELGELER BULUNDU

Sanık eylemini kişisel anlaşmazlıklar nedeniyle yaptığını öne sürse de, dava sürecinde ortaya çıkan bazı deliller olayı ırkçılıkla bağdaştırıyor. Müdahil avukat Seda Başay Yıldız’ın sunduğu belgelere göre de sanığın dijital cihazlarında ırkçı şiirler, aşırı sağ içerikler ve neonazi liderlerle ilgili belgeler bulundu. Ancak savcılık, bu materyallerin “kanıt değeri taşımadığını” ve aşırı sağ gruplarla doğrudan bağlantı bulunamadığını ifade etti. Öte yandan olayın mağdurlarına ve yakınlarına 2 bin ile 20 bin Euro arasında tazminat ödenmesine karar verildi. Söz konusu olay 25 Mart 2024’te Solingen’de meydana gelmiş, çıkan yangında 28-29 yaşlarındaki anne-baba ile 2 yaşındaki kızları ve 3 aylık bebekleri hayatını kaybetmişti.