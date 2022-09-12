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Sol blok az farkla kazandı... İsveç'te sandıkta başa baş mücadele

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#İsveç#Seçim#Sandık
Sol blok az farkla kazandı... İsveçte sandıkta başa baş mücadele
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 07:00

NATO adayı İsveç’te halk, hem genel hem de yerel seçimler için tercihini yaptı. Sandık çıkış anketlerine göre sol blok yarışı önde tamamladı.

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İsveç’te halk, genel ve yerel seçimler için dün sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi, saat 20.00’de sona erdi. Ülkeyi 4 yıl yönetecek hükümet ve yerel yönetimlerin belli olacağı resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının haftalar sürebileceği belirtilirken, 349 sandalyeli parlamento için verilen yarışı sandık çıkış anketlerine göre sol blok az farkla önde tamamladı.

 

BİRİNCİ PARTİ DEĞİŞMEDİ

İsveç devlet televizyonu SVT’nin yayınladığı resmi olmayan sandık başı anket sonuçlarına göre sol blok oyların yüzde 49.8’ini alarak çok az bir farkla seçimleri önde tamamladı. Mevcut başbakan Magdalena Andersson’un partisi Sosyal Demokrat Parti (SDP) 2018 seçimlerindeki başarısını tekrarlayarak yüzde 29.3 oy oranıyla birinci parti oldu. Sol bloktaki Yeşiller ve Çevre Partisi yüzde 5.8, Sol Parti yüzde 7, seçimlere sol blokla katılan Merkez Partisi ise yüzde 7.7 oy aldı.

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AŞIRI SAĞDA YÜKSELİŞ

Sağ blokta ılımlı Muhafazakâr Parti yüzde 18.8, Hıristiyan Demokrat Parti yüzde 5.4, Liberal Parti ise yüzde 4.7 oranında oy topladı. Seçimlerdeki en büyük yükselişi ise aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) gösterdi. Sağ blokta yer almasına rağmen diğer sağ blok partilerinin işbirliği yapmaktan kaçındığı SD oyların yüzde 20.5’ini alarak ikinci büyük parti oldu. İsveç’te siyasi analistler seçimlerin bu şekilde sonuçlanması durumunda SDP önderliğinde bir hükümet kurulabileceği yorumları yapıyor.

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#İsveç#Seçim#Sandık

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