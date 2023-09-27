Sokolov bilmecesi: Ukrayna öldüğünü açıklamıştı, Rusya görüntüleri yayınladı

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Kaybettiği toprakları geri alabilmek için 'karşı saldırı' başlatan Ukrayna Rusya topraklarını hedef alamaya devam ediyor.

Pazartesi günü Rusya'nın Sivastopol'daki Karadeniz Filo Üssü'ne füzelerle saldırı düzenleyen Ukrayna, aralarında Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Sokolov'un da olduğu 34 kişinin öldürüldüğünü, 105 Rus askerin yaralandığını, saldırı düzenlenen karargahın onarılamayacak durumda olduğunu duyurmuştu.

Ukraynalı yetkililer Rus filosunu 'başsız bir yılan' diye nitelendirirken, Rusya Ukrayna'nın iddialarının aksine püskürtülen saldırıda sadece bir Rus askerinin kayıp olduğunu bildirmişti.

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'nın öldürüldüğünü iddia ettiği Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Sokolov'un videosunu yayımladı.

Sokolov videoda, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile diğer bazı üst düzey amiraller ve ordu komutanlarıyla bir video konferansta görülüyor.

8 dakikalık videonun ne zaman çekildiği bilinmiyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise Sokolov'un Şoygu ve diğer bazı askeri yetkililerle Salı günü bir toplantıya katıldığını açıkladı.

Rusya'nın yayınladığı video dünya gündemine üst sıralardan giriş yaparken Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri Karadeniz Filosu komutanı Amiral Viktor Sokolov ’un ölümünü doğrulayamadıklarını itiraf etti.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasıyla iki ülke arasında başlayan savaşta Ukrayna ordusu son dönemde, stratejik açıdan önemli gördüğü Kırım'daki Rus hedeflerine yönelik saldırılarını artırmıştı.

Rusya, Ukrayna toprağı Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmiş, uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.

İlhak öncesi de Rusya ile Ukrayna arasında varılan bir kira sözleşmesi kapsamında Rusya'nın Karadeniz filosu Kırım Yarımadası'nda bulunduruyordu.