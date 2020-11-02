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DHA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 15:01 | Son Güncelleme:

Böyle kaza görülmedi! 7.5 metrede asılı kaldı

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Böyle kaza görülmedi! 7.5 metrede asılı kaldı
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Hollanda’da metro istasyonunda meydana gelen kazada bakım için boş sefer yapan tren duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı.

Hollanda'nın De Akkers metro istasyonunda meydana gelen metro kazası korkuttu. Metro istasyonunda meydana gelen kazada bakım için boş sefer yapan tren duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı. Tren daha sonra 7.5 metre yükseklikte asılı kaldı.

"TRENDE YOLCU BULUNMAMASI ŞANS"

Metro istasyonu yetkilileri, kaza sırasında trenin boş olduğunu ve trendeki makinistin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Yetkililer, kaza sonrasında balina kuyruğu heykelinin üstünde zorlukla duran treni indirebilmek için yoğun çaba harcadı. Yerel medya, trende teknik bir sorun sonucu arızalandığını ifade ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Böyle kaza görülmedi 7.5 metrede asılı kaldı

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