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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 17:07 | Son Güncelleme:

Şoke eden görüntü: 500 tanker bir anda kül oldu!

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Şoke eden görüntü: 500 tanker bir anda kül oldu!
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Afganistan'ın batısındaki İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yakıt tankerlerinin bulunduğu otoparkta çıkan yangında 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, basına yaptığı açıklamada, İran sınırında yer alan İslam Kale Gümrük Kapısı'ndaki otoparkta dün akşam saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Şoke eden görüntü: 500 tanker bir anda kül oldu

Farhad, yangında 17 kişinin yaralandığını, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. Yangının söndürülmesi çalışmalarında İran İtfaiyesinin de destek verdiğini ifade eden Farhad, yangının ilk belirlemelere göre yakıt yüklü aracın patlamasının ardından çıktığının düşünüldüğünü, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Şoke eden görüntü: 500 tanker bir anda kül oldu

500 TANKER KÜL OLDU

Herat Ticaret Odası Başkanı Yonus Kazizade de yangında 500 yakıt tankerinin küle döndüğünü, yaklaşık 50 milyon dolarlık hasar oluştuğunu kaydetti.
Kazizade, otoparkta bulunan araçların çoğunun yakıt yüklü olması nedeniyle yangını söndürmenin uzun sürdüğünü vurguladı.

Şoke eden görüntü: 500 tanker bir anda kül oldu

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