Şoke eden detaylar ortaya çıktı! Erotik filmlere gizlenmiş şifreler...

El Kaide'nin kurucusu Usame Bin Ladin'in, Pakistan'ın Abbotabad kentinde ABD güçleri tarafından öldürülmesinin üzerinden dokuz yıl geçti. ABD'de bir belgesel kanalı, CIA'ye ait Bin Laden hakkında 'örgüt ile haberleşme analizi' adlı rapor yayınlandı.

ÖRGÜT İLE EROTİK FİLMLERE GİZLENMİŞ ŞİFRE İLE HABERLEŞME

Analiz sonuçlarını elde eden belgesel kanalı “Bin Laden’nin Sabit Diskleri” adlı raporda verdiği detayda, Ladin'in El Kaide üyeleriyle erotik filmlerin içine şifrelenmiş kelimelerle iletişime geçtiğini açıkladı. Bin Ladin’in elektronik postalara güvenmediği ve dış dünyayla kuryeler aracılığıyla haberleştiği bilinirken, Bin Ladin'in, önemli ve tehlikeli emirlerini erotik videolarına şifreli olarak gizleyerek örgüt üyelerine ulaştırdığı kaydedildi. Ladin'in bu sayede tespit edilmekten kaçındığı ileri sürüldü. ABD Bin Ladin'i 2011 yılında düzenlediği bir operasyonla öldürmüştü.





