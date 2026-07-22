Sokaktan adam toplamaya tepki var... Ukrayna’da asker alım krizi

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Ukrayna polisinin verilerine göre askerlik görevlilerine yönelik 600’den fazla saldırı kayda geçti. Nisan ayında birkaç görevli bıçaklı saldırıya uğrarken, biri hayatını kaybetti. Bu ay Lviv’de ise yaklaşık 200 kişi, asker kaçağı olduğu öne sürülen bir kişinin gözaltına alınmasını engelleyerek görevlilerin aracını tahrip etti. Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski olayın ardından görevdeki askerlere yönelik şiddeti kınadı.

PERSONEL AÇIĞI BÜYÜK

Yetkililer, cephedeki kayıplar nedeniyle personel açığının büyüdüğünü belirtiyor. Bu nedenle sokaklarda yürütülen mobil asker toplama devriyeleri yaygınlaştırıldı. Ukraynalıların “otobüse atma” adını verdiği uygulamada, askerlik devriyeleri sokakta durdurdukları erkekleri otobüslere bindirerek askerlik şubelerine götürüyor. Muhalefet ve bazı uzmanlar ise sert yöntemlerin toplumsal tepkiyi daha da artırdığı görüşünde.

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Öte yandan Ukrayna İnsan Hakları Komiseri, geçen yıl askerlik görevlileri hakkında 6 binden fazla şikâyet alındığını açıkladı. Şikâyetlerde kötü muamele, hukuka aykırı gözaltı ve askerlik merkezlerindeki kötü koşullar öne çıktı. Kiev yönetimi bir yandan da yeni sözleşme modelleri ve maaş artışlarıyla gönüllü sayısını artırmayı hedefliyor.