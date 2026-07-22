×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Sokaktan adam toplamaya tepki var... Ukrayna’da asker alım krizi

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Asker Alımı#Zorunlu Askerlik#Asker Kaçakları
Sokaktan adam toplamaya tepki var... Ukrayna’da asker alım krizi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 07:00

RUSYA ile dört buçuk yıldır süren savaş nedeniyle Ukrayna’da artan asker ihtiyacı, zorunlu askerlik uygulamalarını toplumdaki en tartışmalı başlıklardan biri haline getirdi. Asker toplama görevlilerine yönelik saldırılar artarken, görevlilerin şiddet kullandığı iddiaları da çoğalıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ukrayna polisinin verilerine göre askerlik görevlilerine yönelik 600’den fazla saldırı kayda geçti. Nisan ayında birkaç görevli bıçaklı saldırıya uğrarken, biri hayatını kaybetti. Bu ay Lviv’de ise yaklaşık 200 kişi, asker kaçağı olduğu öne sürülen bir kişinin gözaltına alınmasını engelleyerek görevlilerin aracını tahrip etti. Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski olayın ardından görevdeki askerlere yönelik şiddeti kınadı.

PERSONEL AÇIĞI BÜYÜK

Yetkililer, cephedeki kayıplar nedeniyle personel açığının büyüdüğünü belirtiyor. Bu nedenle sokaklarda yürütülen mobil asker toplama devriyeleri yaygınlaştırıldı. Ukraynalıların “otobüse atma” adını verdiği uygulamada, askerlik devriyeleri sokakta durdurdukları erkekleri otobüslere bindirerek askerlik şubelerine götürüyor. Muhalefet ve bazı uzmanlar ise sert yöntemlerin toplumsal tepkiyi daha da artırdığı görüşünde.

Haberin Devamı

Öte yandan Ukrayna İnsan Hakları Komiseri, geçen yıl askerlik görevlileri hakkında 6 binden fazla şikâyet alındığını açıkladı. Şikâyetlerde kötü muamele, hukuka aykırı gözaltı ve askerlik merkezlerindeki kötü koşullar öne çıktı. Kiev yönetimi bir yandan da yeni sözleşme modelleri ve maaş artışlarıyla gönüllü sayısını artırmayı hedefliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Asker Alımı#Zorunlu Askerlik#Asker Kaçakları

BAKMADAN GEÇME!