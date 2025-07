Sokakta aslan dehşeti! Kadını ve çocuklarını yaraladı... 'Sahipleri izleyip eğlendi'

Polis, aslanın bir kadına ve iki çocuğa saldırdığını açıklarken yaralanan kadın ve çocuklar hastaneye kaldırıldı. Serbest haldeki aslan bölgede endişe verici anlara sebep olurken aslanın sahipleri aslanla birlikte olay yerinden kaçtı.

Polisin yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, aslanın yaşadığı alanın çevresindeki bariyeri aşarak dışarı çıktığı ve alışveriş yapan bir kadını kovaladığı ardından kadının üzerine atlayarak onu yere düşürdüğü görülüyor.

Olayla ilgili polis raporuna göre, aslan daha sonra kadının 5 ve 7 yaşındaki çocuklarına yönelerek pençeleriyle kollarını ve yüzlerini yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak doktorlar hayati tehlikeleri bulunmadığını açıkladı.

A #Lion attacked a family in Johar town Lahore. The lion can be seen jumping from the roof of the farm house and attacking the people on the road. Three people including two children were injured by the lion’s attack. #Johartown #Lahore #JokerJaiShankar #الهلال… pic.twitter.com/v4XpvvHUQU