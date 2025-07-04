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Sokakta aslan dehşeti! Kadını ve çocuklarını yaraladı... 'Sahipleri izleyip eğlendi'

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#Pakistan#Aslan#Dehşet
Sokakta aslan dehşeti Kadını ve çocuklarını yaraladı... Sahipleri izleyip eğlendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 16:07

Pakistan'ın Lahor kentinde, evcil bir aslan kaçtı. Aslanın işlek bir caddede insanları kovaladığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Polis, aslanın bir kadına ve iki çocuğa saldırdığını açıklarken yaralanan kadın ve çocuklar hastaneye kaldırıldı. Serbest haldeki aslan bölgede endişe verici anlara sebep olurken aslanın sahipleri aslanla birlikte olay yerinden kaçtı.

Polisin yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, aslanın yaşadığı alanın çevresindeki bariyeri aşarak dışarı çıktığı ve alışveriş yapan bir kadını kovaladığı ardından kadının üzerine atlayarak onu yere düşürdüğü görülüyor.

Olayla ilgili polis raporuna göre, aslan daha sonra kadının 5 ve 7 yaşındaki çocuklarına yönelerek pençeleriyle kollarını ve yüzlerini yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak doktorlar hayati tehlikeleri bulunmadığını açıkladı.

 "SALDIRIYI İZLEYİP EĞLENDİLER"

Kadının eşi, polise verdiği ifadede, aslanın sahiplerinin olay yerine gelerek saldırıyı "izleyip eğlendiğini" iddia etti. Lahor Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin aslanı da beraberlerinde götürerek kaçtıklarını ancak olaydan 12 saat sonra üç şüphelinin de yakaladıklarını duyurdu.

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11 aylık erkek aslan, polis tarafından ele geçirilerek bir vahşi yaşam parkına gönderildi. Yetkililer, aslanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

PENCAP'TA BÜYÜK KEDİLER STATÜ SEMBOLÜ

Pakistan'ın en kalabalık eyaleti Pencap'ta egzotik hayvanlar, özellikle de büyük kediler beslemek, uzun zamandır güç ve ayrıcalık göstergesi olarak görülüyor. Ancak bu durum zaman zaman halkı tehlikeye atan olaylara sebep olabiliyor.

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GEÇMİŞTE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Aralık 2024'te Lahor'un başka bir semtinde kaçan bir aslan, çevrede paniğe yol açmış ve bir güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürülmüştü. Bu olayın ardından eyalet hükümeti, büyük kedilerin satışı, üretimi ve sahiplenilmesine dair yeni düzenlemeler getirmişti.

YENİ YASA: ASLAN BESLEMEK ZORLAŞTI

Yasaya göre, büyük kedi sahiplerinin özel izin alması ve bu hayvanları yerleşim bölgelerinde tutmaması gerekiyor. Yeni yasada üreticilerin kayıt için yüksek ücret ödemesi, çiftliklerin ise en az 10 dönüm arazi üzerine kurulu olması zorunlu kılındı.

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Yetkililer, kaçak hayvan ticareti ve kontrolsüz sahiplenmenin önüne geçmek için operasyonlarını sıklaştırdıklarını açıkladı.

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#Pakistan#Aslan#Dehşet

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