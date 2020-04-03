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Dünya
DHA- Fotoğraf:AFP
Haber Giriş: 03.04.2020 - 15:10,Son Güncelleme:/

Sokağa çıkma yasağına uymayan babasını polise ihbar etti

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Sokağa çıkma yasağına uymayan babasını polise ihbar etti
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Hindistan’da Abhishek Singh (30) adlı bir kişi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan ve dışarıya çıkan babasını polise ihbar etti.

Olay, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Vasant Kunj bölgesinde meydana geldi. Abhishek Singh adlı bir kişi koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan ve her gün dışarıya çıkan babası Virender Singh’i (59) polise ihbar etti. Polisten yapılan açıklamada, Virender’in uyarıldığı ifade edildi. Öte yandan Hindistan’da 2 bin 567 kişide koronavirüs tespit edilirken; 72 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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