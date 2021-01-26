Sokağa çıkma yasağına isyan

Hollanda’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı başkent Amsterdam dahil pek çok kentte protestolar düzenlendi. Ülkede akşam 21.00’den sabah 04.30’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

EN AZ 220 GÖZALTI

Urk kentinde cumartesi akşamı başlayan ve bir korona test merkezinin ateşe verildiği olaylar diğer kentlere de yayıldı. Protestocular önceki gün ülkenin doğusundaki Enschede kentinde bir hastaneye de saldırdı, binanın camlarını kırdı. Başkent Amsterdam’daki eylemlerde 190 kişi gözaltına alındı. Yine önceki gün, Eindhoven’da polis ile eylemciler karşı karşıya geldi. Atlı polisler, köpekler ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak yapılan müdahaleye protestocular havai fişek ve golf toplarıyla karşılık verdi. Olaylarda bir polis memuru yaralandı. Tren garındaki dükkanların yağmalandığı bu kentte ise en az 30 kişi gözaltına alındı. Göstericilerin raylarda yürümesi nedeniyle tren seferleri aksadı.

İÇ SAVAŞ UYARISI

Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma’nın, “Durum bu şekilde devam ederse, sanırım iç savaşa sürükleniriz” sözleri dikkat çekti. Aşırı sağcı partilerin başını çektiği protestolar nedeniyle tansiyonun yükselmesi üzerine 15 kentte acil durum ilan edildi. Dün akşam ülke genelinde, yeni gösterileri önlemek için şehirlerin önemli noktalarına çok sayıda polis konuşlandırıldı. “Bunun protestoyla ilgisi yok, bu şiddet” diyen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yaşananların “kabul edilemez” olduğunu söyledi.



Koronavirüs kısıtlamalarına yönelik protestolara polisin müdahalesi sert oldu.