Şok yaşadı! ‘Rektör’ adıyla dolandırıcılık
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendi adıyla açılmış bir hesaptan dolandırıcılık yapıldığını duyurdu.
‘Pr. Dr. Özlenen Özkan’ adını kullanarak öğrencilere mesajlar gönderen hesap kullanıcısının yaptığı yazışmaların ekran görüntülerini yayınlayan Özkan, “Bana ait olmayan bu hesaptan dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Lütfen itibar etmeyin!” notunu paylaştı.
120 TL ONAYI İSTİYOR
Rektör Özkan’ın resmi hesabından yayınladığı yazışmalarda, sahte kullanıcının temas kurduğu kişilerden telefon numaralarını istediği ve 120 lira tutarındaki bir ödemeye onay almaya çalıştığı görüldü. Yazışmalarda şu ifadeler yer aldı: “Şimdi evet yaz 5523’e hazırla. Canım sana son gelen mesaja evet yaz gönder. 120 TL reklam mesajıdır. 50 kuruştan fazla kesmez, keserse bana aittir.”
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