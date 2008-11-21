Şok mektup

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PAMELA ANDERSON FOTOĞRAFLARI



Anderson mektubunda çocuklara cinsel tacizde bulunanların hadım edilmesini istedi. Anderson ayrıca esrar içiminin de serbest bırakılmasını yeni başkandan talep etti.

Anderson'un Obama'dan diğer talepleri:

Irak ve Afganistan'daki askerlerimizi geri çekin. Daha fazla ölmelerine izin vermeyin. Gazilere daha çok yardım edin.

Hayvanların denek olarak kullanılmasını yasaklayın

Sağlık sistemini reforme edin.

Vejeteryan bir hayatı seçin. Bu durum dünyadaki açlıkla mücadele etmenize yardımcı olacak

Guantanamo'yu kapatın

Kaçak göçmen sorununu durdurmak istiyorsanız. Bu insanların ABD'de daha rahat yaşamalarına ve çalışmalarına kolaylık sağlayın.



DÜNYADAN KISA KISA...

KORSANLARLA İLGİLİ GARİP AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Geoff Morrell “Dünyanın bütün donanmalarını, sahip oldukları bütün savaş gemileriyle Somali kıyılarına getirseniz dahi bu, sorunu tek başına çözemez. Bu sorun, bütünsel bir yaklaşım gerektiriyor” dedi.

ABHAZ GÜÇLERLE GÜRCÜ POLİS ÇATIŞTI

Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da, Abhaz güçleri ve Gürcü polisi arasında silahlı çatışma çıktığı bildirildi. Gürcü haber ajansları, Gürcistan'ın Abhazya sınırındaki Ganmuhuri köyünde bulunan kontrol noktasına, Gali bölgesindeki Piçori köyünden ateş açılması sonucu Gürcü polisi ve Abhaz güçleri arasında çatışma çıktığını duyurdu.

SIRA CHELSEA'DE

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, kızı Chelsea'nın, ailedeki en iyi politikacı olduğunu söyledi. Clinton, Alman Bunte dergisinin yaptığı söyleşide, eşi Senatör Hillary Clinton ile kızlarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Asla bizim konumumuzdan faydalanmadı. Chelsea politikaya girerse bu harika olur. O ailemizdeki en iyi politikacı" dedi.



KUZEY IRAK'TA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI KAMPANYA

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim, kadına yönelik şiddetin engellenmesi hedefiyle kampanya başlattı.

Bölgesel yönetimin yetkilisi Neçirvan Barzani, bir hafta sürecek kampanyada sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıldığını, kampanyanın, kadına yönelik şiddetin engellenmesi çabalarına büyük katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.