Şok mektup

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri açıklandı İşte altında ilk tepkiKritik veri açıklandı! İşte altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
Bingölde Akşenere tepki İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfrettiBingöl'de Akşener'e tepki! İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfretti#İyi Parti
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9u aşacak Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak! Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Erdoğan gençlerle basketbol oynadıErdoğan gençlerle basketbol oynadı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Şok mektup

Şok mektup

Ünlü oyuncu Pamela Anderson seçimde Barack Obama'yı desteklemişti. ABD'nin yeni başkanı seçilen Obama'ya Pamela Anderson şok bir mektup yazdı.

Haberin Devamı

PAMELA ANDERSON FOTOĞRAFLARI

Anderson mektubunda çocuklara cinsel tacizde bulunanların hadım edilmesini istedi. Anderson ayrıca esrar içiminin de serbest bırakılmasını yeni başkandan talep etti.

Anderson'un Obama'dan diğer talepleri:

  • Irak ve Afganistan'daki askerlerimizi geri çekin. Daha fazla ölmelerine izin vermeyin. Gazilere daha çok yardım edin.
  • Hayvanların denek olarak kullanılmasını yasaklayın
  • Sağlık sistemini reforme edin.
  • Vejeteryan bir hayatı seçin. Bu durum dünyadaki açlıkla mücadele etmenize yardımcı olacak
  • Guantanamo'yu kapatın
  • Kaçak göçmen sorununu durdurmak istiyorsanız. Bu insanların ABD'de daha rahat yaşamalarına ve çalışmalarına kolaylık sağlayın.


DÜNYADAN KISA KISA...

KORSANLARLA İLGİLİ GARİP AÇIKLAMA
ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Geoff Morrell “Dünyanın bütün donanmalarını, sahip oldukları bütün savaş gemileriyle Somali kıyılarına getirseniz dahi bu, sorunu tek başına çözemez. Bu sorun, bütünsel bir yaklaşım gerektiriyor” dedi.

ABHAZ GÜÇLERLE GÜRCÜ POLİS ÇATIŞTI
Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da, Abhaz güçleri ve Gürcü polisi arasında silahlı çatışma çıktığı bildirildi. Gürcü haber ajansları, Gürcistan'ın Abhazya sınırındaki Ganmuhuri köyünde bulunan kontrol noktasına, Gali bölgesindeki Piçori köyünden ateş açılması sonucu Gürcü polisi ve Abhaz güçleri arasında çatışma çıktığını duyurdu.

SIRA CHELSEA'DE
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, kızı Chelsea'nın, ailedeki en iyi politikacı olduğunu söyledi. Clinton, Alman Bunte dergisinin yaptığı söyleşide, eşi Senatör Hillary Clinton ile kızlarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Asla bizim konumumuzdan faydalanmadı. Chelsea politikaya girerse bu harika olur. O ailemizdeki en iyi politikacı" dedi.

KUZEY IRAK'TA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI KAMPANYA  
Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim, kadına yönelik şiddetin engellenmesi hedefiyle kampanya başlattı.
Bölgesel yönetimin yetkilisi Neçirvan Barzani, bir hafta sürecek kampanyada sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıldığını, kampanyanın, kadına yönelik şiddetin engellenmesi çabalarına büyük katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin