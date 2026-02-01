Şok ifadeler dünyayı sarstı! Adalet Bakanlığı yeni Epstein belgelerini açıkladı

Haberin Devamı

ABD’de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçuyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’la ilgili 3 milyondan fazla yeni belge ile 2 bin video ve yaklaşık 180 bin görsel, önceki gün Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanarak kamuoyunun erişimine açıldı. Belgelerde, ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates ve İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın kardeşi Andrew Windsor ile Epstein arasındaki temaslara dair e-posta yazışmaları, fotoğraflar ve takvim kayıtları yer alıyor.

EN AZ 4 BİN 500 BELGEDE TRUMP VAR

Epstein ile “yakın bir ilişkisi” olduğu iddialarını defalarca reddeden Trump’ın adı yeni belgelerde sık sık geçiyor. ABD merkezli New York Times’a göre Trump’tan bahseden en az 4 bin 500 belge mevcut. İngiliz The Independent’a göre Epstein’in kurbanlarından biri, Ghislaine Maxwell’in kendisini Trump’a “sunduğunu ve müsait olduğunu” ima ettiğini öne sürüyor.

ANDREW YİNE BAŞROLDE









İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın kardeşi Andrew’un adı da belgelerde bolca geçiyor. Andrew’un Epstein’ı Buckingham Sarayı’nda “bolca mahremiyet içinde” yemeğe davet etmek istediği, Epstein’ın ise “özel zamana” ihtiyaç duyacaklarını söylediği görülüyor. Yayınlanan bir fotoğrafta ise, Andrew’un yerde sırtüstü uzanan yüzü gizlenen bir kadının üzerine çömelmiş bir şekilde kameraya baktığı görülüyor. Andrew’un, skandala dahli nedeniyle bütün kraliyet unvanları elinden alınmıştı.

GATES ‘HASTALIK’ KAPMIŞ









Epstein’ın 2013 yılından bazı e-postalarında ise bir diğer teknoloji devi Bill Gates ve eşi Melinda Gates arasında bir “evlilik krizi” olduğu ve Bill Gates’in “Rus kadınlardan hastalık kaptığı” iddiaları yer alıyor. Gates’in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddialar “asılsız” olarak nitelendirildi.

MUSK ZİYARET ETMEK İSTEMİŞ

Belgelerde yer alan şaşırtıcı isimlerden biri de teknoloji devi Elon Musk. Epstein ile arasında 2012 ve 2013 yıllarında geçen ayrıntılı e-posta yazışmalarının yer aldığı belgelerde Musk’ın, Epstein’ın Karayipler’deki Little St. James Adası’nı ziyaret etmeyi birkaç kez planladığ görülüyor. Aralık 2013’te Musk, “Tatillerde BVI/St. Bart’s bölgesinde olacağım. Ziyaret için uygun bir zaman var mı” diye yazıyor. Epstein ise “1–8 arası herhangi bir gün. Sizin için her zaman yer var” yanıtını veriyor.