Şok iddia: ABD-İsrail saldırısında Ahmedinejad da hayatını kaybetti

Haberin Devamı

RESMİ AÇIKLAMA YOK ANCAK GÖRÜNTÜLER EVİNİN HEDEF ALINDIĞINI DOĞRULUYOR

İran medyasında yer alan haberlerde Ahmedinejad'ın korumalarıyla birlikte öldürüldüğü iddia edilirken, konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Ancak Tahran'dan gelen görüntülerde Ahmedinejad'ın yaşadığı Tahran'ın Narmak semtindeki bir evin vurulduğu görülüyor.

İSRAİL MEDYASI DA DOĞRULUYOR

İsrail medyası da ölüm haberlerini doğrulayarak, Ahmedinejad'ın İran'ın üst düzey yetkililerini hedef alan saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

MAHMUD AHMEDİNEJAD KİMDİR?

Eski Cumhurbaşkanı, 2005-2013 arasında görev yaptığı iki dönem boyunca hem İran'da hem de dünyada tartışmalı bir isim oldu.Cumhurbaşkanı seçilmeden önceki dönemde, 2003-2005 arasında Tahran Belediye Başkanlığı yapan Ahmedinejad, Haziran 2005'te eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'ye karşı çıktığı cumhurbaşkanı seçimini kazanarak ülkenin altıncı Cumhurbaşkanı seçildi.

Haberin Devamı

Görev yaptığı süreçte mütevazı hayatıyla dikkati çeken Ahmedinejad, özellikle ülkedeki dar gelirli ve yoksul kesimlere yönelik destekleyici politikalar izledi. Bu dönemde "yoksulluk", "adalet" ve "eşitlik" gibi sloganlarla ekonomik sorunlar içerisindeki İran halkının desteğini kazanan Ahmedinejad, halka doğrudan para yardımı uygulamasını ve bazı alanlarda sübvansiyonlar başlattı.

Haberin Devamı

Dış politika konusunda ise görev yaptığı süre boyunca "şahin" politikalar izleyen Ahmedinejad, özellikle ülkesinin nükleer ve savunma alanındaki konularda Batılı ülkelere karşı "tavizsiz duruş" sergiledi.

Cumhurbaşkanlığı döneminde hem İran'da hem de dünyada tartışmalara yol açan politikalar izleyen Ahmedinejad, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından insan haklarını göz ardı etmekle suçlandı.

HAMANEY İLE TERS DÜŞMÜŞTÜ

Ahmedinejad, ikinci döneminde İstihbarat Bakanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'yi görevden alması nedeniyle ülke lideri Hamaney'in tepkisini çekti.Bu dönemden sonra Hamaney'in, "Ahmedinejad'ın atamalarına onay vermemesi" sonucu ikili arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı.

Haberin Devamı

Ahmedinejad'ın 2013 yılında görevinin sona ermesinin ardından, kadroları tasfiye edildi daha sonra kendisine yakın isimler aleyhinde soruşturmalar ve tutuklamalar yapıldı.Bu süreçte kendi döneminde özgürlükleri kısıtladığı noktasında eleştirilen Ahmedinejad'ın görev süresi bittikten sonra özgürlükleri savunan söylemlerde bulunması dikkati çekiyordu.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin karşısında Mayıs 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyen Ahmedinejad’ın, Cumhurbaşkanı adayı olmasına Hamaney'den izin çıkmayınca İran lideri ile Ahmedinejad arasındaki anlaşmazlık devam etti.

Ahmedinejad, Cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısı Hamid Bakayi'nin "yolsuzluk" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılması üzerine, Mart 2018'de dönemin Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye "büyük zulme ortak olmayalım" diyerek yardım çağrısında bulunmuştu.

Haberin Devamı

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMESİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.