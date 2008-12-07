Şok iddia: '20 eşcinsel futbolcu var'

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İtalya'da 3’üncü ligde futbol da oynayan “Victoria” rumuzlu eskort TV’lere verdiği röportajda, ülkenin birinci ligi Serie A’da 20’ye yakın yıldızın eşcinsel olduğunu iddia etti.

OTELLERDE BULUŞUYORUZ

Bu oyuncuların çoğunun yabancı ve evli olduğunu söyleyen Victoria, “Bin 500 euro alıyordum. Maç sonrası otellerde buluşuyoruz. Sadece rahatlamak istiyorlar ve bazen sadece öpüşüyoruz. Şu anda 30 tane futbolcu müşterim var ve bunların bir kısmı da milli takımda forma giyiyor” şeklinde konuştu.

EŞCİNSEL GRUPLARDAN FUTBOLCULARA: AÇIĞA ÇIKIN

İtalyan basınına bomba gibi düşen açıklamalardan sonra, internetteki sitelerde milli takımda hangi oyuncuların eşcinsel olabileceğini yorumladı. Eşcinsel gruplar ise, gay futbolculara “Gizlenmeyin. Kendinizi açıklayım” diye çağrıda bulundu.



İNGİLTERE: "BECKHAM İTALYA'YA GİTMESİN"



Bu iddia üzerine İngilizler, İtalya'da bir süre top koşturacak olan ünlü futbolcu Beckham'ın İtalya'ya gitmekten vazgeçmesi gerektiğini tartışıyor.



