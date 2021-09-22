Şok etkisi yaratan iddia: Koronavirüsleri yarasalara salmayı planlamışlardı

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Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 virüsünün kaynağı halen kesin olarak bilinmiyor, laboratuvar sızıntısı teorisi hala tartışma konusuyken Çin'den gelen bir haber dünyada şok etkisi yarattı. Çinli bilim insanlarının salgından tam bir yıl önce 2018'de, koronavirüsün "yeni kimerik başak proteinlerini" içeren, cilde nüfuz eden nanoparçacıkları mağara yarasalarına salıvermek için hibe teklifinde bulundukları iddia edildi.

İSİMSİZ BİR MUHBİR GÖNDERDİ

Konuya ilişkin belgeler, dünyanın dört bir yanından koronavirüs salgınının kökenlerini araştıran bilim insanları tarafından kurulan web tabanlı bir ekip olan Drastic tarafından yayınlandı. Grup belgelerin isimsiz bir muhbir tarafından kendilerine gönderildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, EcoHealth Alliance'ın, 'ileri ve tehlikeli' araştırmasını yürütmek amacıyla Wuhan Viroloji Enstitüsü ile birlikte çalıştığı belirtildi.

FARELERE ENJEKTE ETMEK İSTEDİLER

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2018 yılında Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'na (DARPA) sunulan hibe teklifinde, Wuhan Viroloji Enstitüsü tarafından toplanan ölümcül kimerik yarasa koronavirüslerinin “batified” farelere enjekte edilmesi öneriliyor.

HAVA YOLUYLA AŞI UYARISI

Grup, 'DEFUSE' olarak adlandırılan teklifin tam finansman için reddedildiğini, ancak kapının kısmi finansman için açık bırakıldığını söyledi.



Reddetme gerekçesinde "Peter Daszak tarafından yürütülen önerilen projenin yerel toplulukları riske atabileceği açıktır" ifadesi yer alırken, ekibin virüsü artırmanın veya havaya salınmasının tehlikelerini gerektiği gibi düşünmediği konusunda uyarıda bulunuldu.

Belgeleri yayınlayan grup bir açıklamasında "Hibe teklifi, bilimsel makaleler aracılığıyla halihazırda kamuya açık olan bazı araştırma unsurlarının yanı sıra, daha önce hiç kamuya açıklanmamış diğer unsurları da içeriyor. dedi.

TÜM HİPOTEZLER HALA MASADA

Koronavirüs pandemisinin kökenine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü araştırması, salgının arkasındaki herhangi bir teoriyi şimdiye kadar dışlamadı. Şubat ayında, DSÖ ve Çinli uzmanlardan oluşan bir ekip, virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki laboratuvarla ilgili bir olayın bir sonucu olarak insan nüfusuna girmesinin "son derece düşük" olduğunu söyledi ancak DSÖ "tüm hipotezlerin hala masada olduğunu" ekledi.