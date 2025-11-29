Şöhret erken öldürüyor

Haberin Devamı

Şöhret, sanıldığından çok daha ölümcül olabiliyor. Ünlü şarkıcılar, benzer özelliklere sahip ancak geniş kitlelerce tanınmayan meslektaşlarına kıyasla ortalama 4 yıl daha erken hayatını kaybediyor. Almanya’daki Witten/Herdecke Üniversitesi araştırmacıları, 1950–1990 yılları arasında aktif olan 324 şarkıcıyı inceledi. Her ünlü şarkıcı, doğum yılı, cinsiyet, milliyet, etnik köken ve müzik türü gibi kriterlere göre daha az tanınan bir meslektaşıyla eşleştirildi. Sonuçlara göre, tanınmış şarkıcılar ortalama 75 yaşına kadar yaşarken, daha az tanınan sanatçılar 79 yaşına kadar yaşam sürdü.

NEDENİ ÇOK BOYUTLU

Ölüm riskinin artışı, yalnızca şöhret elde edildikten sonra gözlemleniyor. Yani müzisyenlik değil, şöhretin kendisi hayatı kısaltıyor. Prof. Michael Dufner’e göre tablo çok boyutlu. Buna göre; bitmeyen kamuoyu baskısı, mahremiyetin kaybı, performans stresi, içki ve uyuşturucu kullanımının norm hâline gelmesi, turne hayatının yalnızlaştırıcı yapısı. Tüm bunlara ek olarak bazı sanatçıların çocukluk travmaları veya kişilik özellikleri nedeniyle yüksek risk taşıyabilecekleri belirtiliyor.

SOLO KARİYER DAHA RİSKLİ

Verilere göre en kırılgan grup, tek başına kariyer yapan sanatçılar. Solo yıldızların ölüm riski, bir grubun solisti olanlara göre belirgin biçimde daha yüksek. Araştırmacılar bunu, solo sanatçıların hem daha yoğun baskıya maruz kalmasına hem de duygusal destekten mahrum kalmasına bağlıyor. Westminster Üniversitesi’nden Dr. Sally Anne Gross, müzik sektörünün sosyal medya tarafından şekillendiğini hatırlatıyor. Şöhret, tanınırlık kazandırdığı kadar izole eden bir mekanizma hâline gelmiş durumda. Araştırmacılar, yoğun temponun sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını vurguluyor. Düzenli molalar vermek, aile ve eski arkadaşlarla bağ kurmak bu süreçte önem taşıyor.