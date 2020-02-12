Atilla ATMACA/DHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 07:00,
Soğuktan öldüler
Konya’nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Baraj Gölü’ndeki 300 kadar flamingodan 12’sinin soğuk hava ve sert kış şartları nedeniyle öldüğü belirlendi.
Flamingoların ilçenin simgesi haline geldiğini söyleyen Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, “Hasta, sakat veya açlık sebebiyle zayıf düşen flamingoların eksi 18 dereceye kadar düşen soğuk hava şartlarına dayanamayıp öldüğünü tahmin ediyoruz” dedi. Bakkal, flamingolar aç kalmasın diye beslenme çalışmalarına başladıklarını söyledi.
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