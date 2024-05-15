Soğuk lav seli köyleri yuttu: 57 ölü

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Yetkililer, Sumatra’daki dört bölgede dağlık köyleri vuran şiddetli yağışlar sebebiyle en az 57 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp olduğu bilinen 22 kişinin arandığını bildirdi. Cumartesi gecesi başlayan muson yağmurları ve volkanik Marapi Dağı’ndan gelen küllerin ve kaya parçalardan oluşan soğuk lav heyelanı, yüzlerce ev ve tarım arazisine hasar verdi. 3 binden fazla kişinin geçici barınaklarına tahliye edildiği belirtildi. Endonezyalı yetkililer, ilerleyen günlerde aynı bölgede yine şiddetli yağışların beklendiğini vurgulayarak dikkatli olunması çağrısında bulundu.