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Soğuk lav seli köyleri yuttu: 57 ölü

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#Endonezya#Sumatra Adası#Sağuk Lav Heyelanı
Soğuk lav seli köyleri yuttu: 57 ölü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 07:00

Endonezya’nın Sumatra Adası’nı sel ve soğuk lav heyelanı vurdu.

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Yetkililer, Sumatra’daki dört bölgede dağlık köyleri vuran şiddetli yağışlar sebebiyle en az 57 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp olduğu bilinen 22 kişinin arandığını bildirdi. Cumartesi gecesi başlayan muson yağmurları ve volkanik Marapi Dağı’ndan gelen küllerin ve kaya parçalardan oluşan soğuk lav heyelanı, yüzlerce ev ve tarım arazisine hasar verdi. 3 binden fazla kişinin geçici barınaklarına tahliye edildiği belirtildi. Endonezyalı yetkililer, ilerleyen günlerde aynı bölgede yine şiddetli yağışların beklendiğini vurgulayarak dikkatli olunması çağrısında bulundu.

 
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#Endonezya#Sumatra Adası#Sağuk Lav Heyelanı

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