Soğuk algınlığı virüsü COVID-19’u kovalıyor

BBC Türkçe’ye göre bazı virüslerin birbirleriyle rekabet halinde oldukları biliniyor ve Glasgow Üniversitesi uzmanları, bu mücadelede soğuk algınlığı virüsünün koronavirüsü yendiğini söylüyor. Ancak virüsler arasındaki bu mücadelenin faydalarının kısa ömürlü olacağı, yani soğuk algınlığı atlatıldıktan sonra insanların yeniden korona riskine açık olacağı vurgulanıyor.

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