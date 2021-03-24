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Dünya
Haber Giriş: 24.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Soğuk algınlığı virüsü COVID-19’u kovalıyor

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Soğuk algınlığı virüsü COVID-19’u kovalıyor

İSKOÇ bilim insanları soğuk algınlığına yol açan rinovirüsün, koronavirüs hastalığına neden olan COVID-19 virüsünü vücut hücrelerinden çıkarabildiğini belirtti.

BBC Türkçe’ye göre bazı virüslerin birbirleriyle rekabet halinde oldukları biliniyor ve Glasgow Üniversitesi uzmanları, bu mücadelede soğuk algınlığı virüsünün koronavirüsü yendiğini söylüyor. Ancak virüsler arasındaki bu mücadelenin faydalarının kısa ömürlü olacağı, yani soğuk algınlığı atlatıldıktan sonra insanların yeniden korona riskine açık olacağı vurgulanıyor.

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