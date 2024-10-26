Soğan mönüden çıkarıldı

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ABD’denin 13 eyaletindeki McDonald’s restoranlarında üretilen hamburgerlerde koli basili (E.Coli) bakterisi tespit edilmesinin ardından, ülkenin en büyük fast-food restoran zincirlerinde soğan paniği yaşanıyor. Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin ve Wyoming eyaletlerinde bu bakteri nedeniyle 75 kişinin hastalanması ve 1 kişinin ölmesi nedeniyle fast-food zincirleri önlem olarak soğanı mönülerinden çıkarma kararı aldı.

BİR ÇİFTLİKTEN GELMİŞ

Müfettişler, enfeksiyonların potansiyel kaynağı olarak köfte harcında kullanılan ince kıyılmış soğanlara odaklandıklarını söylemişti. Ülkedeki birçok markaya soğan tedarik eden Taylor Farms firması da Colorado’daki tesisten çıktığı tespit edilen soğanları piyasadan geri toplatmaya başladıklarını açıkladı. Taco Bell, Pizza Hut, KFC ve Burger King gibi yaygın restoran zincirleri, henüz ürünlerinde koli basiline neden olacak bir unsura rastlanmamasına karşılık tedbirli olmak amacıyla mönülerinden söz konusu şirketten tedarik edilen soğanları çıkarma kararı aldı.

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TÜRKİYE İLE İLGİSİ YOK

McDonald’s ve Burger King’in Türkiye yetkilileri, Amerika’da yaşanan salgının buradaki organizasyonla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Gıda ürünlerinin yerel kaynaklardan tedarik edildiğini ifade eden yetkililer, bahsi geçen haberdeki ürünlerin hiçbirininin yurtdışından alınmadığının altını çizdi.