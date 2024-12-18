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Şoförlük Alzheimer’dan koruyor

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#ABD#Araştırma#Alzheimer
Şoförlük Alzheimer’dan koruyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 07:00

ABD’de yapılan araştırmaya göre Alzheimer’a yakalanma riski en az  olan meslek grupları taksi ve ambulans şoförleri. Sürekli yol bulmak için kafa yormanın Alzheimer riskini azalttığı öne sürüldü.

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ABD’li biliminsanları, taksicilik ve ambulans şoförlüğü gibi navigasyon gerektiren işlerde çalışanların, Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koydu. Mass General Brigham kuruluşundan araştırmacılar, 2020-2022 yılları arasında 443 farklı meslekten ölen yaklaşık 9 milyon kişi incelendi. Bu gruptan ölümlerin yüzde 3.88’i Alzheimer hastalığından kaynaklandı. Ancak taksi şoförlerinde hastalıktan ölenlerin oranı sadece yüzde 1.03 iken, ambulans şoförlerinde bu oran yüzde 0.74 olarak belirlendi.

NAVİGASYON BECERİSİ RİSKİ AZALTIYOR

Araştırmacılar, bu işlerin gerçek zamanlı mekânsal düşünme ve navigasyon gerektirmesi gibi becerileri çalıştırdığını söylüyor. Dr. Vishal Patel, “Bulgularımız, belirli işlerde uzamsal ve yön bulma becerilerini düzenli olarak kullanmanın Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olabileceği olasılığını artırıyor” dedi.

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Şoförlük Alzheimer’dan koruyor

YAŞAM BOYU ZİHİNSEL AKTİVİTE

Ancak araştırmacılar, çalışmanın henüz gözlem seviyesinde olduğunu aktarıyor. Ayrıca, Alzheimer’a yatkın kişilerin yüksek bilişsel beceri gerektiren işlere girme veya bu işlerde kalma olasılıklarının daha düşük olacağına dikkat çekiliyor. Bulgular, yaşam boyu zihinsel olarak aktif kalmanın hafızayla ilgili hastalıklara karşı koruma sağladığını gösteriyor. Hafızayı, düşünmeyi ve günlük işleri yapma becerisinin yavaş yavaş yok eden bir beyin rahatsızlığı olan Alzheimer, çoğunlukla yaşlı insanları etkiliyor.

 

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#ABD#Araştırma#Alzheimer

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