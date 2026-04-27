Şoför bayıldı, otobüsü öğrenciler durdurdu

#Mississippi#Otobüs#Öğrenci
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 07:00

ABD’nin Mississippi eyaletindeki Hancock Ortaokulu öğrencileri, otoyolda seyir halindeyken sürücünün astım krizi geçirerek bilincini kaybettiği otobüsü durdurarak olası bir faciayı önledi.

ABD’nin Mississippi eyaletindeki Hancock Ortaokulu’ndan çıkan servisin şoförü Leah Taylor, astım krizi geçirerek bilincini kaybetti. Otobüsün savrulmaya başladığını fark eden 12 yaşındaki öğrenci Jakson Casnave direksiyona geçerek aracın kontrolden çıkmasını engellemeye çalıştı. Aynı yaştaki Darrius Clark ise frenlere basarak aracı yavaşlatmaya çalıştı ancak hava frenleri nedeniyle zorlandığını belirtti. Öğrenciler aracı refüje yönlendirerek durdurmayı başardı. 13 yaşındaki Kayleigh Clark 911’i arayarak yardım istedi; 15 yaşındaki Destiny Cornelius sürücünün elindeki nebulizatörü kullanarak müdahalede bulundu, 13 yaşındaki McKenzy Finch ise sürücünün başını tutup okul yetkililerini bilgilendirdi. Acil müdahale ekiplerinin olay yerine geldi ve servis şoförü hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
