Şoför bayıldı, otobüsü öğrenciler durdurdu

ABD’nin Mississippi eyaletindeki Hancock Ortaokulu’ndan çıkan servisin şoförü Leah Taylor, astım krizi geçirerek bilincini kaybetti. Otobüsün savrulmaya başladığını fark eden 12 yaşındaki öğrenci Jakson Casnave direksiyona geçerek aracın kontrolden çıkmasını engellemeye çalıştı. Aynı yaştaki Darrius Clark ise frenlere basarak aracı yavaşlatmaya çalıştı ancak hava frenleri nedeniyle zorlandığını belirtti. Öğrenciler aracı refüje yönlendirerek durdurmayı başardı. 13 yaşındaki Kayleigh Clark 911’i arayarak yardım istedi; 15 yaşındaki Destiny Cornelius sürücünün elindeki nebulizatörü kullanarak müdahalede bulundu, 13 yaşındaki McKenzy Finch ise sürücünün başını tutup okul yetkililerini bilgilendirdi. Acil müdahale ekiplerinin olay yerine geldi ve servis şoförü hastaneye kaldırıldı.