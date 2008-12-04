SMS ile ameliyat hayat kurtardı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Kongo’da gönüllü çalışan İngiliz cerrah David Nott, Londra’daki meslektaşından cep telefonu mesajıyla aldığı talimatları uygulayarak, 16 yaşındaki bir çocuğa kritik bir ameliyat yaptı.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü üyesi Nott, iç savaş yaşanan bölgeden geçerken yaralanan çocuğun kangren olan kolunu keserek hayatını kurtardı. Köprücük kemiği ile kürek kemiğinin kesilmesini gerektiren böyle bir ameliyatı daha önce hiç yapmamış olan Nott, bu konuda tecrübeli bir meslektaşını arayarak yardım istedi. Meslektaşı, ameliyatın nasıl yapılacağını mesaj atarak adım adım anlattı ve çocuk ölümden döndü.