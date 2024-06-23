Smotrich’in Batı Şeria’yı ele geçirme planı sızdı

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İsrail hükümetinin resmi tutumu, Batı Şeria’nın statüsünün İsrailli ile Filistinli liderler arasında görüşmelerle belirlenmesi olsa da Smotrich’e göre İsrail yönetimi, Batı Şeria’yı gizlice sivil kontrolü altına almak istiyor. Amaç ise Batı Şeria’nın Filistin devletinin parçası olmasını engellemek. Kayıtta, Batı Şeria’da İsrail ordusunun güvenlik kontrolünde olan noktaların, Savunma Bakanlığı’nda Smotrich için çalışan sivil isimlere teslim edilmesi planlandığı belirtildi. Ses kaydında “Uluslararası ve hukuki bağlamda yutulması daha kolay olacak” ifadesini kullanan Smotrich’in, aksi takdirde İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmekle suçlanabileceğini söylediği aktarıldı. Filistin’in Batı Şeria bölümü El Fetih yönetiminde sivil bir yönetime sahip olsa da İsrail’in işgali altında. İsrail’in yasa dışı bir şekilde bölgede inşa ettiği sitelerde 700 bin kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor.

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ACIMASIZLIK HAD SAFHADA: FİLİSTİNLİ SİVİLİ ARACA KALKAN YAPTILAR

İsrail güçleri, Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği bir operasyonda yaralı Filistinli sivili canlı kalkan olarak kullanmak üzere askeri aracın kaportasının üzerine bağladı. Filistinliler, yaşananı “Batı Şeria’da çeşitli şekillerde tekrarlanan bir şey ve insan hakları örgütleri buna canlı kalkan kullanımı adını veriyor. Bu defalarca yapıldı” diyerek yorumladı.