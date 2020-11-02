Slovakya'dan koronavirüs tedbirleri kararı

Koronavirüs vakaları Avrupa'da artmaya devam ediyor. AB üyesi ülkeler arka arkaya yeni tedbirlerini açıklıyor. Artan koronavirüs vakalarının ardından hafta sonu 10 yaşın üzerindeki tüm vatandaşlarına test yapma kararı alan Slovakya’da 2,5 milyon kişiye test yapıldı.



Basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Jaroslaw Nad, yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu Slovakya’da dün 2 milyon 581 bin 13 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve 25 bin 850 kişinin pozitif çıktığını açıkladı.