Slovakya'dan gaz açıklaması: Türkiye üzerinde geliyor

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Slovak Gaz Endüstrisi (SPP), Ukrayna üzerinden gelen Rus gazının Ukrayna tarafından durdurulmasının ardından Türkiye üzerinden Rus gazı aldıklarını açıkladı.

AFP'de yer alan habere göre, merkezi başkent Bratislava'da bulunan SPP'nin sözcüsü Ondrej Sebesta, “Rusya'nın Gazprom ihracat şirketi SPP için gaz tedarikini kısmen yeniledi. Sevkiyatlar TürkAkım üzerinden güney rotasından ve Macaristan üzerinden Slovakya'ya yapılıyor” ifadesinde bulundu.

Sebesta detay vermekten kaçınırken Slovak gazetesi Dennik N, SPP CEO'su Vojtech Ferencz'in TürkAKım üzerinden gaz tedarikinin 1 Şubat'ta başladığını ve gaz hacminin Nisan ayında iki katına çıkmasını beklediklerini söylediğini aktardı.

Ukrayna'nın yılın başında Rus gazının Batı'ya akışını durdurması, Rus gazına ihtiyaç duyan Slovakya'ya darbe vurmuştu.

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tedarik görüşmeleri yapmak üzere Moskova'ya gitmişti.