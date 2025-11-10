Slovakya'da korkunç kaza! Yolcu trenleri kafa kafaya çarpıştı... Çok sayıda yaralı

Haberin Devamı

Slovakya’da başkent Bratislava ile kuzeydoğusunda bulunan Pezinok arasındaki banliyö hattında seyreden iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı.

Slovakya Polis Teşkilatının, ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook'taki hesabından yapılan açıklamada, en az 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılar, Bratislava Üniversite Hastanesi’ne (UNB) bağlı dört farklı sağlık kuruluşunda tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılanların çoğunun çoğunun durumunun, hafif yaralı olduğu aktarıldı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemedi. Slovakya Demiryolları (ZSSK), olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Polis ve acil müdahale ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralılara müdahale etti.

Slovakya Polis Teşkilatı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, çarpışmanın Bratislava’daki bir istasyonda meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamada, “İlk bilgilere göre trenler raydan çıkmadı” ifadesine yer verildi.

DEMİRYOLU TRAFİĞİ DURDURULDU

Kazanın ardından demiryolu trafiği iki yönlü olarak durduruldu. Yolcuların tahliyesi için olay yerine otobüsler gönderildi.

İLK AÇIKLAMAYI İÇİŞLERİ BAKANI YAPTI

Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj-Estok, bakanlığın Facebook sayfasında kaza anına ve sonrasına dair görüntüler paylaştı. İçişleri Bakanı Sutaj-Estok'un paylaşımında, kazanın ardından olaya müdahale eden ekiplere teşekkür ettiği yer aldı.

"Bugün yardım eden herkese teşekkür ederim" ifadesini kullanan bakan, "Özellikle itfaiyecilere, polislere ve sağlık görevlilerine hızlı gerçekleştirdikleri müdahaleler ile tüm yolculara yardım ettikleri için teşekkür ederim. Neyse ki bu kazada da kimse hayatını kaybetmedi. Yaralıların en kısa sürede iyileşeceğini yürekten inanıyorum. Kazanın kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve gerekli sonuçların elde edilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Haberin Devamı

GEÇTİĞİMİZ AY DA TREN KAZASI YAŞANMIŞTI

13 Ekim’de Slovakya’nın doğusundaki Jablonov nad Turnou yakınlarında meydana gelen bir diğer tren kazasında, ikisi ağır olmak üzere 20 kişi yaralanmıştı.