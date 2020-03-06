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Dünya
AA- Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 06.03.2020 - 16:40,Son Güncelleme:/

Slovakya'da ilk corona virus vakası

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Slovakya'da ilk corona virus vakası
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Slovakya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, düzenlediği basın toplantısında, ülkede bir kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını bildirdi. 

Söz konusu kişinin son dönemde yurt dışına çıkmadığını ama birkaç gün önce İtalya'dan dönen oğlu ile buluştuğunu kaydeden Pellegrini, hastanın durumunun iyi olduğunu ifade etti.

 

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