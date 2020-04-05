Özellikle Almanya'nın kuzey ve doğu şehirlerinde ikamet eden gurbetçiler, Türkiye'ye gelebilmek için Çekya ve Slovakya otoyollarını kullanmaktadır. Yaklaşık olarak 80 kilometre gibi bir mesafe üzerinden Türkiye ulaşım imkanı sağlamaktadır. Bu ulaşımı değerlendirmek ve Slovakya oto yollarını kullanabilmek için mutlaka ücretli olarak vinyet kartına sahip olmak gerekmektedir.

Slovakya Vinyet 2020 - Slovakya Otoyol Ücretleri Vignette Nereden Nasıl Alınır?

Slovakya otoyollarını kullanan ve Türkiye'ye gelmek isteyen pek çok gurbetçi, vinyet kartını nereden alacağına dair araştırma yapmaktadır. Bu konuda pek çok farklı yöntem bulunuyor.

- İnternet aracılığı ile web sitesi üzerinden,

- Benzinliklerden,

- Slovakya sınırından,

Özellikle internet aracılığı ile giriş yapmak suretiyle web sitesi üzerinden çok daha kolay ve sıra beklemeden almak mümkün. Tabi bu durum kişisel isteklerinize bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Slovakya Vinyet 2020 - Slovakya Vignette Almak İçin Uygulanan Yol Nedir?

Genel olarak Slovakya üzerinden otoyollar kullanılırken vinyet almak için internet kullanılır. Bu bağlamda haftalık ya da aylık ve yıllık olarak alım imkanı bulunmaktadır. Öncelikle aracın dingil ağırlığının giriş yapılması gerekmektedir. Eğer 3,5 ton ağırlığı altında bir araca sahip iseniz o zaman otomobili işaretleyebilirsiniz. Bundan sonra ise 10 günlük ya da 30 günlük ile beraber 1 yıllık şeklinde seçenek arasından tercih gerçekleştirmeniz mümkün. Gerekli diğer aşamaları da web sitesi üzerinden tamamlayarak vinyet alma hakkını elde edebilirsiniz.

Slovakya Vinyet 2020 – Slovakya Otoyol İçin Önemi Nedir?

Slovakya otoyollarını kullanabilmek için sürücülerin vinyet alması mecburidir. Eğer bu kart Alınmaz ise o zaman bazı cezai uygulamalar ile karşı karşıya kalınabilir. Ve bu durum her otoyol için geçerlidir. Yapışkan ya da dijital olmak üzere 2 farklı seçenek üzerinden bu karta sahip olarak, aracınızın ön camına düzgün şekilde yerleştirmeniz gerekiyor.