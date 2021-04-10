MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSlovakya iddia etti: Rusya’nın bize yolladığı aşının içeriği farklı
GeriDünya Slovakya iddia etti: Rusya’nın bize yolladığı aşının içeriği farklı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 10.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Slovakya iddia etti: Rusya’nın bize yolladığı aşının içeriği farklı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Slovakya iddia etti: Rusya’nın bize yolladığı aşının içeriği farklı

Slovakya, Rusya’nın mart ayı başında ülkeye gönderdiği Sputnik V koronavirüs aşılarının tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan çalışmalarda kullanılan Sputnik V versiyonuyla “aynı karakteristik özelliklere sahip olmadığını” iddia etti.

Slovakya ilaç dairesi SUKL’dan yapılan açıklamada, ayrıca Rusya’nın Sputnik V aşısıyla ilgili, klinik öncesi testler ve üretim gibi alanlarda yüzde 80 oranında veri eksiği olduğu ve Moskova’dan “daha fazla bilgi” talep edildiği belirtildi.

Sputnik V’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda Slovakya’nın iddialarının “yalan” olduğu ifade edilirken, Sputnik’i yurtdışına pazarlayan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ise “Sputnik V aşısının tüm partileri aynı kalitede ve Gamaleya Merkezi’nde sıkı bir kalite kontrolünden geçiyor” açıklaması yaptı. Kremlin, “Slovakya’nın aşıya ihtiyacı yoksa, diğer ülkeler memnun olacaktır” dedi. Slovakya’da AB’den ayrı olarak Rusya’dan aşı alındığı için siyasi kriz çıkmış, Başbakan Igor Matoviç görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi