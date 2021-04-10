Slovakya iddia etti: Rusya’nın bize yolladığı aşının içeriği farklı

Slovakya ilaç dairesi SUKL’dan yapılan açıklamada, ayrıca Rusya’nın Sputnik V aşısıyla ilgili, klinik öncesi testler ve üretim gibi alanlarda yüzde 80 oranında veri eksiği olduğu ve Moskova’dan “daha fazla bilgi” talep edildiği belirtildi.

Sputnik V’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda Slovakya’nın iddialarının “yalan” olduğu ifade edilirken, Sputnik’i yurtdışına pazarlayan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ise “Sputnik V aşısının tüm partileri aynı kalitede ve Gamaleya Merkezi’nde sıkı bir kalite kontrolünden geçiyor” açıklaması yaptı. Kremlin, “Slovakya’nın aşıya ihtiyacı yoksa, diğer ülkeler memnun olacaktır” dedi. Slovakya’da AB’den ayrı olarak Rusya’dan aşı alındığı için siyasi kriz çıkmış, Başbakan Igor Matoviç görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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