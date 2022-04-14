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Slovakya Bayraktar TB2'ye talip

#Bayraktar TB2 SİHA#Slovakya#Dünya
Slovakya Bayraktar TB2ye talip

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Türkiye’den Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alınması için görüşmelere başladıklarını açıkladı.

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 Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına bu kez Slovakya talip oldu. Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’den Bayraktar TB2 satın alınması için görüşmelerin başladığını duyurdu.

Slovakya Bayraktar TB2ye talip



Bakan Jaroslav Na, "Slovakya ordusuna insansız hava aracı tedariki için çalışmalar devam ediyor. Sayın Bayraktar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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#Bayraktar TB2 SİHA#Slovakya#Dünya

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