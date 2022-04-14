Slovakya Bayraktar TB2'ye talip

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Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına bu kez Slovakya talip oldu. Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’den Bayraktar TB2 satın alınması için görüşmelerin başladığını duyurdu.



Bakan Jaroslav Na,ifadelerini kullandı.