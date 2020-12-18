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Haber Giriş: 18.12.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

Slovakya Başbakanı Matovic korona virüse yakalandı

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Slovakya Başbakanı Matovic korona virüse yakalandı
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Slovakya Başbakanı Igor Matovic, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Matovic, “Bugün ben de sizden biriyim” diyerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yerel medya, Matovic’in dün akşam saatlerinde ülkenin iki koalisyon lideri ile bir araya geldiğini bildirdi.

MATOVİC GEÇTİĞİMİZ HAFTA AB LİDERLER ZİRVESİ’NE KATILMIŞTI

Matovic geçtiğimiz hafta da Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesine de katılmıştı. Zirveye katılan liderler arasında yer alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Macron’un korona virüse AB Liderler Zirvesi’nde yakalanmış olabileceği öne sürülmüştü.

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