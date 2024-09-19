×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Slogan yazılı tişört giydi: 14 ay hapis cezasına çarptırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Hong Kong#Hapis Cezası#Tişört
Slogan yazılı tişört giydi: 14 ay hapis cezasına çarptırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 15:53

Hong Kong vatandaşı Chu Kai-pong, 'üzerinde protesto sloganı yazan tişört giyerek isyana teşvik ettiği' gerekçesiyle 14 hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Hong Kong’da 27 yaşındaki Chu Kai-pong isimli şahıs, üzerinde "özgür Hong Kong, çağımızın devrimi" sloganı yazılı tişört giydiği ve "beş talep, bir eksik değil" anlamına gelen "FDNOL" yazılı maske taktığı gerekçesiyle Haziran ayında metro istasyonunda gözaltına alındı.

Ülkede 2019 yılında patlak veren ve aylar süren geniş çaplı protestolar sırasında kullanılan sloganların yazılı olduğu tişört ve maske takan genç, isyanı teşvik ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı. Polise verdiği ifadede insanlara protestoları hatırlatmak amacıyla sloganın yazılı olduğu tişörtü tercih ettiğini söyleyen Kai-pong, Mart ayında kabul edilen yeni bir yerel ulusal güvenlik yasası kapsamında suçlu bulunarak 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Verilen hapis cezası, Mart ayında kabul edilen yasası kapsamında şehir mahkemesi tarafından verilen ilk karar oldu.

Haberin Devamı

27 yaşındaki genç, aynı sloganı taşıyan tişört giydiği gerekçesiyle daha önce de 3 aylık bir hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hong Kong#Hapis Cezası#Tişört

BAKMADAN GEÇME!