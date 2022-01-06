Skandalda yeni perde... Kamala Harris'in ekibinden bir istifa daha!

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ekibine mobbing uyguladığı iddiası bir kez daha gündemde.

İlk olarak Washington Post’un (WP), Harris ile bağlantılı 18 kişi ile yaptığı görüşmeler neticesinde yayınladığı haber ile ortaya çıkan iddia ekipten bir kişinin istifası sonrasında bir kez daha gündemde.

Bir süredir istifa söylentilerine sahne olan ekipteki yaprak dökümünün son halkası Vincent Evans oldu. Evans görevi bıraktığını açıkladı.

ABD basını Evans'ın Kongre'de yeni bir göreve başlayacağını duyurdu. Evans yeni görevine başlamak için heyecanlandığını belirtti.

Evans'a yakın bir kaynak istifanın daha önceki istifa dalgası ile bağlantılı olmadığını açıkladı.

Harris'in baş sözcüsü ve yardımcısı Symone Sanders ve iletişim direktörü Ashley Etienne de geçtiğimiz ay görevlerinden ayrılmıştı.

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Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki bu istifaların 'işin doğası zor olmasından dolayı' normal olduğunu iddia etti.

WP'nin geçtiğimiz ay yayınladığı haberinde bazı çalışanların Harris'in davranışlarını 'mobbing' olarak nitelendirdiği bilgisine yer verilmişti.

‘GÜVEN EKSİKLİĞİ VAR’

WP’ye konuşan Kamala Harris’in eski bir çalışanı, 'Şu çok net ki hazırlık yapmaya ve çalışmaya gönüllü biriyle çalışmıyorsunuz' demişti.

Bir başka çalışan, 'Kamala ile çalışıyorsanız, ruhunuzu yaralayan eleştirilere ve kendisinin güven eksikliğine katlanmak zorundasınız' derken, bir diğeri de “Sürekli zorbaca davranışlara maruz kalıyorsunuz ve nedeni kesinlikle belli değil” diye konuştu. 2013 yılında Kamala Harris’in yardımcısı olarak 5 ay görev yapan Gil Duran ise Başkan Yardımcısı’nın ‘eski yıkıcı kalıpları sürdürdüğünü’ söylemişti.