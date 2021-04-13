Skandalda yeni perde: 23 yaşındaki model konuştu

Dubai'de bir gökdelenin balkonunda 15 genç kadının çırılçıplak görüntülenmesi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni karıştırtırmış, skandal görüntülerin ardından kadınlar gözaltına alınmıştı.

Dünya basınında da geniş yer bulan skandaldan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Dubai'nin Marina bölgesindeki bir gökdelende yapılan çekimlere katılan modellerden biri olay ile ilgili ilk defa konuştu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Irina Sotulenko isimli model çekimlerde zorla yer aldığını iddia etti.

SEVGİLİSİ KONUŞTU: HALA HABER ALAMIYORUZ

Sotulenko' bu iddialara yer verdiği ses kaydını gözaltına alınmadan hemen önce sevgilisine gönderdi

23 yaşındaki modelin sevgilisi ise Pazartesi günü sınır dışı edileceği duyurulan Sotulenko'dan hala haber alamadıklarını duyurdu.

Sotulenko'nun ses kaydında çekimlerden sorumlu 41 yaşındaki Vitaly Grechin için 'O yetişkin bir adam, nasıl bu kadar aptal olabilir?' dediği duyuluyor.

Sotulenko ses kaydında 'Balkonda çekim yapmak için zorlandık. Bundan sonra ne olacağını sadece tanrı bilir' ifadesini kullanıyor.

BİNER STERLİN CEZA KESİLDİ

Sotulenko'nun da aralarında bulunduğu gözaltına alınan kadınların, Birleşik Arap Emirlikleri’nin kamu ahlakı yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin sterlin para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtilmişti.

Ayrıca yetişkin içerikli materyallerin paylaşımının da hapis cezası ve ağır para cezası ile sonuçlanabileceği belirtildi.

Devlet bağlantılı The National gazetesi ise yaşanan olayı detaylarına yer vermeden 'reklam kampanyası çekimi' şeklinde haberleştirmişti.

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