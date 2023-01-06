Skandal yayın...Fransa haddini aştı!

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23 Aralık tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonrası hem PKK sempatizanları hem de Fransız medyası çirkin suçlamalarla Türkiye'yi hedef almaya başladı.

FRANSIZ BASINI VE PKK SEMPATİZANLARI TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenaze törenini PKK propagandasına çeviren terör yandaşları Türkiye aleyhinde asılsız suçlamalarda bulunurken, Fransız basını da, terör örgütlerini ya da yabancılara karşı 'patolojik' bir nefret duyduğu açıklanan saldırganı suçlamak yerine Türkiye'yi hedef almayı seçti.



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Kanlı saldırının arkasında 'Türkiye'nin gölgesi olduğu' gibi akılalamaz bir suçlamayı günlerdir diline dolayan Fransız medyası bu kez çok daha büyük bir skandala imza attı.

Fransız yayın kuruluşu France 24, saldırı ile ilgili hazırladıkları 12 dakikalık özel bir yayında Türkiye'nin bir kısmını "sözde Kürdistan" olarak gösterdi.



“Devletsiz bir ulus Kürtler: Bir asırlık hak ve özerklik mücadelesi” sözleri ile başlayan yayında, Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesine aldığı PKK'nın eli kanlı bir terör örgütü olduğundan bahsedilmedi ve PKK yalnızca Türkiye tarafından terör örgütü kabul ediliyormuş gibi yansıtıldı.



Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen saldırı sonrası, Paris sokaklarını savaş alanına çeviren PKK sempatizanlarınıniçinde olduğunu iddia eden kanal, terör örgütüne açık bir şekilde destek verdi.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILMIŞTI

PKK sempatizanları Paris sokaklarında yaptıkları gösterilerde terör örgütü PKK'nın paçavralarını açmış, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri ile yürümüştü.



Paris'te düzenlenen protesto gösterilerinde PKK bayraklarının açılması sonrası, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.