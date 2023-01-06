Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Skandal yayın...Fransa haddini aştı!

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#France24#Pkk
Skandal yayın...Fransa haddini aştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 14:00

Paris'te yer alan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonrası PKK sempatizanları ile el ele verip Türkiye'yi hedef alan Fransız medyası yeni bir skandala imza attı. Fransız yayın kuruluşu France 24, saldırıya ilişkin haberinde Türkiye'nin bir kısmını "sözde Kürdistan" olarak gösterdi.

Haberin Devamı

23 Aralık tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonrası hem PKK sempatizanları hem de Fransız medyası çirkin suçlamalarla Türkiye'yi hedef almaya başladı.

FRANSIZ BASINI VE PKK SEMPATİZANLARI TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenaze törenini PKK propagandasına çeviren terör yandaşları Türkiye aleyhinde asılsız suçlamalarda bulunurken, Fransız basını da, terör örgütlerini ya da yabancılara karşı 'patolojik' bir nefret duyduğu açıklanan saldırganı suçlamak yerine Türkiye'yi hedef almayı seçti.

Skandal yayın...Fransa haddini aştı

FRANCE 24'DEN YENİ SKANDAL

Haberin Devamı

Kanlı saldırının arkasında 'Türkiye'nin gölgesi olduğu' gibi akılalamaz bir suçlamayı günlerdir diline dolayan Fransız medyası bu kez çok daha büyük bir skandala imza attı.

Fransız yayın kuruluşu France 24, saldırı ile ilgili hazırladıkları 12 dakikalık özel bir yayında Türkiye'nin bir kısmını "sözde Kürdistan" olarak gösterdi.

Skandal yayın...Fransa haddini aştı

PKK'NIN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNDAN BAHSETMEDİLER

“Devletsiz bir ulus Kürtler: Bir asırlık hak ve özerklik mücadelesi” sözleri ile başlayan yayında, Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesine aldığı PKK'nın eli kanlı bir terör örgütü olduğundan bahsedilmedi ve PKK yalnızca Türkiye tarafından terör örgütü kabul ediliyormuş gibi yansıtıldı.

Skandal yayın...Fransa haddini aştı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen saldırı sonrası, Paris sokaklarını savaş alanına çeviren PKK sempatizanlarının 'hak arayışı' içinde olduğunu iddia eden kanal, terör örgütüne açık bir şekilde destek verdi.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILMIŞTI

PKK sempatizanları Paris sokaklarında yaptıkları gösterilerde terör örgütü PKK'nın paçavralarını açmış, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri ile yürümüştü.

Paris'te düzenlenen protesto gösterilerinde PKK bayraklarının açılması sonrası, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Gözden Kaçmasın

Paristen skandal görüntüler Hedef yine Türkiye...Paris'ten skandal görüntüler! Hedef yine Türkiye...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#France24#Pkk

BAKMADAN GEÇME!

Havuz, asansör, çocuk parkı, spor salonu... Kullanmadığımız hizmetin bedelini aidattan düşebilir miyiz

Havuz, asansör, çocuk parkı, spor salonu... Kullanmadığımız hizmetin bedelini aidattan düşebilir miyiz?

#Emlak
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu