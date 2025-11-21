Skandal üstüne skandal! İki jüri istifa etti

Haberin Devamı

Miss Universe yarışmasının sekiz jüri üyesinden ikisi, finalden sadece birkaç gün önce görevlerinden istifa etti. Jüri üyeliğini bırakan Lübnanlı-Fransız müzisyen Omar Harfouch, kararını Instagram’dan duyurarak organizatörleri yarışmada hile yapmakla suçladı. BBC’de yer alan habere göre Harfouch, Tayland’da bugün düzenlenecek finalden önce ‘alelacele oluşturulan bir jürinin’ finalistleri belirlediğini iddia etti. “136 ülkenin katıldığı yarışmada 30 finalisti seçmek için apar topar bir jüri kurulmuş ve bu jüride sekiz asıl jüri üyesinden hiçbiri yok. Üstelik bazı üyeler, yarışmacılarla kişisel ilişkileri nedeniyle çıkar çatışması içinde” diyen Harfouch, durumu sosyal medyada fark ettiğini vurguladı.

ORGANİZASYONDAN YALANLAMA

Organizatörler ise iddiaları reddederek, yarışmacılarla yürütülen ‘Tacın Ötesinde’ adlı sosyal sorumluluk programı için ayrı bir jüri bulunduğunu, Harfouch’un bunu yanlış anlamış olabileceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından, jüri üyesi Fransız teknik direktör Claude Makelele de ‘kişisel gerekçelerle’ istifa ettiğini duyurdu. Makelele, kararın kendisi için zor olduğunu belirterek yarışmaya saygısının devam ettiğini söyledi.

Haberin Devamı

YARIŞMACI KIZI AZARLAMIŞTI

Yarışma, bu ayın başında Taylandlı yetkili Nawat Itsaragrisil’in Meksika Güzeli Fatima Bosch’u sosyal medyada tanıtım yapmadığı gerekçesiyle azarlaması üzerine de tepki çekmişti. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılırken, Bosch ile bazı yarışmacıların etkinliği terk ettiği görülmüştü. Miss Universe Organizasyonu, Nawat’a sert bir uyarı göndermiş ve yarışmanın yönetimini devralması için uluslararası yöneticilerden oluşan bir heyeti Tayland’a gitmişti.