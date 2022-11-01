Skandal uçuş! Engelli kadın uçaktan sürünerek inmek zorunda kaldı

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Doğum gününü kutlamak için Avustralya'nın Queensland kentinten Tayland'ın Başkenti Bangkok'a uçan engelli genç kadına yapılan korkunç muamele sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

"HAYATIMDA YAŞADIĞIM EN KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DENEYİM"

Olay isminin Natalie Curtis olduğu öğrenilen genç kadının yaptığı Facebook paylaşımı ile ortaya çıktı. 'Hayatımda yaşadığım en küçük düşürücü deneyim' başlığı ile yaşadıklarını anlatan kadının hikayesi kısa süre içerisinde hem yerel medyada hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KENDİ SANDALYESİ KABİNE SIĞMAYACAK KADAR BÜYÜKTÜ

7NEWS'de yer alan habere göre hayatına tekerlekli sandalye ile devam eden Natalie, Avustralya havayolu Jetstar ile Singapur'dan Bangkok'a yapacağı yolculuk için kendi tekerlekli sandalyesini getirdi. Ancak sandalye kabine sığmayacak kadar büyüktü. Uçağa binerken kendisi için getirilen bir sandalyeyi kullandı ve büyük bir heyecanla beklediği yolculuğuna başladı.



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Bangkok’a iniş yaptığında uçaktan ayrılmak için görevli personelden tekerlekli sandalye isteyen genç kadın aldığı cevap karşısında şoke oldu. Uçak personeli engelli kadının tekerlekli sandalyeyi ancak belli bir ücret karşılığında kullanabileceğini söyledi.

Natalie şimdiye kadar hiçbir yolculuğunda kendisinden para istenmediğini belirterek talep edilen ücreti ödemeyi reddetti.

UÇAKTAN ELLERİ ÜZERİNDE SÜRÜNEREK ÇIKTI

Kabin ekibi ile tekerlekli sandalye konusunda anlaşamayan genç kadının uçaktan inmek için çaresi kalmamıştı. Yanında arkadaşı vardı ancak arkadaşı Natasha Elford da yaşadığı diz probleminden dolayı ona yardım edemiyordu.

Son çare olarak elleri üzerinde sürünerek uçaktan inen Natalie, 7NEWS'e yaptığı açıklamada "Personel sadece izlemekle yetinirken bana kalan tek seçenek ellerim üzerinde emeklemekti. Benim yaşadıklarımı başka kimsenin yaşamasını kesinlikle istemiyorum" ifadelerini kullandı.



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Arkadaşı Natasha ise Natalie'ye yardım edemediği için çok üzüldüğünü belirterek, "dedi.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI, FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Vücudunun bir kısmının felç olduğu bu nedenle de tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu öğrenilen genç kadın uçaktaki görüntüleri infial yarattı. Sosyal medya kullancılcıları havayolu şirketini sert sözlerle eleştirdi.

Jetstar sözcüsü yaşanan olaydan dolayı Natalie Curtis'den özür diledi ve biletin parasının iade edileceğini açıkladı.

Jetstar'ın açıklamasında "Bizimle seyahat ederken yaşadığı deneyim için Bayan Curtis'ten kayıtsız şartsız özür dileriz. Özel yardıma ihtiyaç duyanlar da dahil tüm müşterilerimize güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sağlamak için çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.