Skandal reklama büyük tepki

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İSRAİL’in yerle bir ettiği Gazze Şeridi’nde saldırılar nedeniyle uzuvlarını kaybeden binlerce Filistinli gıda ve ilaç sıkıntısıyla yaşam mücadelesi verirken Alman spor giyim devi Adidas skandal bir tercihe imza attı. Adidas, ampute bireyler ve yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan kişilerin bir çift yerine yarı fiyatına tek ayakkabı satın alabilmesini sağlayan “Tek Ayakkabı Hizmeti” uygulamasının İsrail’deki tanıtımı için eski İsrail askeri Shalev Biton’u seçti. Biton, 26 Ağustos’ta Adidas ile işbirliğini duyurarak tek ayakkabı hizmetinin İsrail’de hayata geçirilmesini “gerçekleşen bir hayal” olarak nitelendirdi. Biton, 2021’de Gazze sınırı yakınlarında İsrail ordusuna ait bir aracın tanksavar füzesiyle vurulması sonucu ağır yaralanmış ve sol bacağını kaybetmişti.

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Adidas’ın Gazze’de uzuvlarını kaybeden binlerce Filistinli yerine eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması büyük tepki çekti.

BOYKOT ÇAĞRISI

Biton’un reklam görüntülerinin, uzuvlarını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarıyla yan yana paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada Adidas’a boykot hareketi hızla yayıldı.

Şirketi Gazze’deki çocukları görmezden gelmekle suçlayan paylaşımlar milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, Filistinli aktivist Abeer Khatib sahip olduğu tüm Adidas ürünlerini yakacağını açıkladı. ABD’li sosyal medya fenomeni Guy Christensen ise şirketin tercihini “iğrenç” olarak nitelendirdi. Büyüyen tepkilere ilişkin henüz açıklama yapmayan Adidas, 2024 yılında da Filistin’e verdiği destekle bilinen ünlü model Bella Hadid’i reklam kampanyasından çıkararak tepki çekmişti.

6 BİN FİLİSTİNLİ AMPUTE KALDI

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 5-6 bin Filistinli uzuv kaybına uğradı.

Adidas’ın tepki çeken reklamında ampute İsrail askeri Shalev Biton yer aldı.