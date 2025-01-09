Skandal paylaşım: Araplardan İsrail’e harita tepkisi

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İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarını İsrail’in ‘tarihi sınırları’ içinde gösteren haritaya tepki yağdı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bu tür provokatif adımların, İsrail’in, Filistinlilerin, 4 Haziran 1967 sınırları üzerinde başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet kurma haklarını inkar eden girişimlerinin bir parçası olduğu belirtilerek söz konusu eylem kınandı.

‘ÇATIŞMAYA TEŞVİK’

Açıklamada, ‘İsrail hükümetindeki aşırılık yanlılarının benimsediği ve yaydığı bu tür iddialar ve hayallerin, şiddet ve çatışma döngülerinin devamını teşvik ettiği ve uluslararası normlara ve yasalara açıkça aykırı olduğu’ ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı paylaşımı uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelerken uluslararası kurumların İsrail’in Arap topraklarındaki genişlemeci emellerine karşı koymak için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de yaptığı yazılı açıklamada “İşgal makamlarına bağlı resmi hesapların Filistin ve Arap topraklarını içeren haritalar yayımlaması kınanması ve reddedilmesi gereken bir durumdur” ifadelerini kullandı.