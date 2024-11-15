Skandal kolye 4.8 milyon dolara satıldı

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300 karat elmas içeren kolyenin, Fransız Devrimi’nden 10 yıl önce yapıldığı ve Antoinette’in düşüşünü hızlandıran bir skandalla ilişkisi olduğu düşünülüyor. 1785’te yaşanan “elmas kolye skandalı”, Jeanne de la Motte adlı maddi sıkıntı içindeki bir soylu kadının, Fransa kraliçesiymiş gibi davranarak kolyeyi Kraliçe Antoinette adına satın alıp ödeme yapmamasıyla patlak vermişti. Marie Antoinette neticede suçsuz bulunsa da bu olay onun aşırı harcamalarına dair olumsuz imajını pekiştirmişti.