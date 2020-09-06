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DHA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Skandal görüntüler! ABD'li komutanın PKK gözyaşları...

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Skandal görüntüler! ABD'li komutanın PKK gözyaşları...
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Her fırsatta terör örgütü PKK ve YPG'ye destek veren ABD'nin görev süresi sona eren komutanı terör örgütüne destek veremeyeceği için ağladı.

Terör örgütlerine desteğini esirgemeyen ABD'nin görev süresi sona eren komutanı bir skandala daha imza attı. DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona erdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağladı.

CANLI YAYINDA TERÖR ÖRGÜTÜNE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Caggins aynı zamanda görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti. Görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana, terör örgütü tarafından ödül verildi. Caggins, terör örgütüne destek veremeyeceği için çok üzüldüğünü söyledi. 

Skandal görüntüler ABDli komutanın PKK gözyaşları...


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