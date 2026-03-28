Skandal 24 yıl önce ortaya çıkabilirdi: Epstein'i 2002’de yazdı ama susturuldu

Ward, New York’a 1997’de taşınmış ve Epstein ile ilk teması 2002 sonbaharında olmuş. O dönem Vanity Fair’de editörlük yapan Ward, bir gün derginin editörü Graydon Carter’dan telefon aldığını ve şefinin kendisine Epstein’den bahsettiğini anlattı. O günlerde çıkan bir haberde, Bill Clinton, Kevin Spacey ve Chris Tucker’ın Afrika’ya bir yardım gezisine gittiği ve bu seyahati “gizemli bir finansörün Boeing 727’siyle yaptığı” yazıyordu. Vicky Ward şefiyle görüşmesini şöyle anlattı:

“Carter beni aradı ve ‘Bu adam hakkında uzun zamandır bir şeyler duyuyorum. Tam bir muamma, parasının kaynağını kimse bilmiyor’ dedi.”

Bahsi geçen kişi tabii ki Jeffrey Epstein idi. Şefi Ward’dan Epstein ile ilgili bir profil yazmasını istedi ve yazı Mart 2003’te “The Talented Mr. Epstein (Yetenekli Bay Epstein)” başlığı ile yayımlandı.

Epstein’in New York’un kalburüstü semti Upper East Side’daki malikânesinde düzenlenen eğlenceler ve tekinsiz iş anlaşmaları, aslında çok daha karanlık bir gerçeği gizliyordu. Ward, haberi üzerinde çalışırken Epstein’e yönelik en erken cinsel istismar iddialarına ulaştı. Kısa süre Epstein için çalışan sanatçı Maria Farmer ve kız kardeşi Annie Farmer, hikayelerini Ward’a, Epstein’in reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçundan ilk kez mahkum edilmesinden altı yıl, korkunç tacizlerinin tamamının ortaya çıkmasından ise çok uzun zaman önce anlattı.

Ancak haberin yayınlanan son halinde Farmer kardeşlerin ifadeleri yer almadı. Yazıda Epstein’in kadınlarla ilişkisine dair ise şöyle bir ifade yer alıyor:

“Epstein, şehirde kadınlara—hem de pek çoğuna ve çoğunlukla genç olanlara—düşkünlüğüyle tanınan bir isim. Model camiasından bazı isimlerin, kendilerini özel uçaklarıyla gezdirdiği için Epstein’e minnettar olduklarını söyledikleri duyuluyor; ayrıca kendisi birçok Victoria’s Secret modeli için de oldukça tanıdık bir sima. Genç bir kadın, Ghislaine Maxwell tarafından Epstein’in malikanesindeki bir konsere çağrıldığını ve orada kadın sayısının erkeklerden katbekat fazla olduğunun dikkatini çektiğini belirtiyor. Kadın o günleri, ‘Bunlar Upper East Side yemeklerinde rastlayacağınız türden kadınlar değildi. Pek çoğu yabancı uyruklu gibiydi ve biraz tuhaf giyinmişlerdi’ diye anlatıyor. Aynı konuk, Maxwell tarafından düzenlenen ve Prens Andrew’un da katıldığı bir kokteyl partisine daha gitmiş; belirttiğine göre orası da genç Rus modellerle doluymuş. Kadın, 'Bazı davetliler gördükleri karşısında dehşete düşmüştü’ diyor.”

EPSTEIN HABERİ ENGELLETTİ

Haberi öğrenen Epstein hemen “saldırıya geçti”. Ward’ı, Epstein’in bir dönem çalıştığı büyük yatırım bankası Bear Stearns’in CEO’su aradı ve aynı gün gazeteciyi ofisine davet etti. Ward olayı “Çok tuhaftı. İki saat boyunca bana onunla çalışmanın ne kadar harika olduğundan bahsetti” diye anlattı.

Ward’a Epstein’in kamuoyunda iyi tanınan arkadaşlarıyla görüşme imkânı sunuldu. Hatta içlerinden biri Epstein’i “Tam bir Rönesans insanı” olarak tanımlıyordu. Ward, o dönemde Epstein’in sahip olduğu “yumuşak güce” ve küresel elitleri nasıl devreye sokabildiğine şaşırdığını anlatıyor.

Daha sonra Epstein’in kendisini Upper East Side’daki evine çay sohbetine davet ettiğini dile getiren Vicky Ward, süslü girişte duran büyük piyanonun üzerinde doldurulmuş bir poodle olduğunu ve Epstein’in “insanların bir köpeği doldurmanın nasıl bir şey olduğunu düşünmesini istediğini” söylediğini aktardı. “Ona göre bunların hepsinin bir oyun olduğunu düşünmüştüm” diyen Ward, evde olanları şu ifadelerle dile getirdi:

“Hatta başta bana ‘Bunu yapacaksan, gel satranç oynayalım. Sen beyazlar ol, ben de siyahlar’ dedi.”

Uzun yıllar asistanlığını yapan Lesley Groff da sonrasında Ward’ı arayıp “Jeffrey seni çok güzel bulduğunu söylememi istedi” dedi.

Maria (sağda) ve Annie Farmer kardeşler. Fotoğraf: Maria Farmer

Ward, yaklaşık üç ay gibi bir zaman diliminde gerçeğe yaklaşmaya başladı. “Ghislaine’i (Maxwell) tanıyan bir arkadaşım, Epstein’in evindeki bir partiye gitmişti” diyen Ward, bu partide Prince Andrew’un olduğunu duyduğunu ve kendisine partide “Rus hayat kadınlarına benzeyen bir sürü kadın olduğunun” söylendiğini ifade etti.

Ward, aynı süre zarfında bir yandan da Epstein’in servetinin kaynağına dair anlattığı hikâyelerde tutarsızlıklar da keşfettiğini kaydederek, pedofili finansçının Bear Stearns’tan öne sürdüğü gibi basit bir şekilde ayrılmadığını fark etti. Ward, “İçeriden bilgi ticareti soruşturması olduğu çok açıktı” diyor.

EPSTEIN’DEN TEHDİTLER ALMAYA BAŞLADI

Ward’ın belirttiğine göre, Maria Farmer, Ekim 2002’de kendisini evinde ziyaret etti. O dönem genç bir sanatçı olan Maria Farmer, Epstein’e sanat danışmanlığı yapıyor, onun adına sanat eserleri alıyordu. Maria’nın daha çok, genç ve çıplak kadın figürlerinde uzmanlaşmış olması o dönem dikkat çekmemişti fakat sonra ürkütücü bir hal aldı.

Epstein, Farmer’ın o sırada 16 yaşında olan kız kardeşi Annie’nin üniversiteye girmesine yardım etti ve genç kızı bir gün New Mexico’daki çiftliğine davet etti. Annie, çiftlikte Epstein ve Ghislaine Maxwell tarafından istismar edildiğini anlattı. Kız kardeşinin başına gelenlerden habersiz olan Maria ise daha sonra Ohio’daki malikanede hem Maxwell hem de Epstein tarafından taciz edildiğini, ayrıca 16 ve 12 yaşlarındaki kız kardeşlerinin, tablosunda resmetmek üzere çektiği üç çıplak fotoğrafının kaybolduğunu kaydetti.

Ward, Farmer kardeşlerin iddialarının hikayeyi tamamen farklı bir boyuta taşıdığını belirterek, “Hayal ettiğimden çok daha karanlık bir hale gelmişti” diye konuştu. Ward araştırmayı sürdürdükçe Epstein onu daha sık aramaya ve kimlerle konuştuğunu sormaya başladı... Ward, bu sorgulamaların zamanla tehditlere dönüştüğünü anlattı. O sırada ikiz bebeklere hamile olduğunu belirten Ward, Epstein’in bebeklere büyü yapacak birilerini tanıdığını söylediğini vurguladı. Epstein hatta bir defasında Ward’a “Doğumu nerede yapacaksın? Yani, galiba nerede doğuracağını biliyorum. Bütün doktorları tanıyorum” bile dedi. Ward’a göre, Epstein’in tehditleri bunlarla da sınırlı değildi:

“Kocamı işten attırmakla tehdit etti. Bazı tehditleri ise çok saçmaydı, çocuklarımın asla New York’taki özel okullara gidemeyeceğini söyledi. Ayrıca ‘Kızlarla ilgili şeyleri nerelerden duyuyorsun’ diye sormaya başladı.”

Diğer yandan Farmer kardeşlerin de aşırı derecede korktuğuna, fakat başlarına gelenlerden dolayı çok öfkeli olduklarına ve basına konuşmak istediklerine dikkat çeken Ward, iddiaları Epstein’e ilettiğinde ise finansçının Maria’yı hırsızlıkla suçlayarak, iki kardeşi de yalancılıkla itham eden belgelerle karşılık verdiğini aktardı.

Vicky Ward, o günlerde yaklaşık 25 haftalık hamile olduğunu ve yaşadığı stresin doktorunu çok endişelendirdiğini anlatıyor. Kendisine yatak istirahati önerildiğini belirten Ward, “Hikayeyi bu kadar yıl önce yayınlayabilseydik çok kıymetli olacaktı” şeklinde konuştu.

Yazı, Ocak 2003’te baskıya gitti; Ward’a haberinin Farmer kardeşlerin bahsinin geçmediği bir “iş dünyası yazısı” olarak kalmasının daha iyi olacağı söylendi:

“Ofise dönmem gerekti çünkü o anda gözyaşlarına boğulmuştum.”

Ward sonrasının ise felaket olduğunu anlatıyor. Çünkü aşırı stres Ward’ın erken doğum yapmasına neden olmuştu ve ikizler yoğun bakıma alınmıştı. Tamamen savunmasız kalan Farmer kardeşler ise daha sonra Ghislaine Maxwell tarafından tehdit edildiklerini söyledi. Maria Farmer, Ghislaine’in kendisine “Dikkatli ol ve kendini kolla. West Side Highway’e sık sık gittiğini biliyorum… Gerçekten dikkat et, orada ölüme giden birçok yol var” dediğini söyledi.

İddialar, yazı yayınlanmadan önce Epstein’e iletilmişti ve Epstein ile Maxwell, kardeşlerin basına konuştuğundan haberdar olmuştu. Bu da iki kardeşin Epstein karşısında yalnız ve savunmasız kalmalarına yol açmıştı.

Gazeteci Vicky Ward, fotoğraf: Alamy

Ward, yazısında Farmer kardeşlerle ilgili bölümün Epstein ile o dönemki şefi Graydon Carter arasında geçen sohbetten sonra çıkarıldığı iddiasında. Epstein’in bir gün kendisi yokken ofise geldiğini söyleyen Ward, şefinin Carter’ın baskıya boyun eğdiğini düşünüyor.

Maria Farmer ise Ward’ın 2011’de yazdığı başka bir yazıda Epstein’in suçlarını “cinsel kabahatler” olarak tanımlamasıyla “tamamen ihanete uğradıklarını” söyledi. Ward, bu durumu bugün “o dönemki boşanma sürecinin stresiyle yazılan bir blog yazısı” şeklinde açıklıyor. Ward’ın 2021’de yayımlanan podcast serisi “Chasing Ghislaine” sonrasında ise Farmer, New York Post’a “dehşete düştüğünü” dile getirdi:

“Bize işkence etmeye devam ediyor ve bu canımızı çok yakıyor.”

Farmer kardeşler, 2020’de Netflix’te yayımlanan belgeselde, Epstein’i FBI’a 1996’da şikayet ettiklerini ancak şikayetlerinin soruşturulmadığını dile getirmişti.

Ward’a göre, yazı başta planlandığı gibi yayımlansaydı “tarih çok farklı olabilirdi”:

“Onun ve Ghislaine Maxwell’in sonraki yıllarda istismar ettiği tüm o kızlar bunları yaşamak zorunda kalmayabilirdi. Gerçekte kim olduğu çok daha erken ortaya çıkabilirdi.”

Kaynaklar: The Telegraph, Vanity Fair