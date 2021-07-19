Size de bir yerden tanıdık geldi mi? Aynı adam tarafından aldatılan 3 kadının müthiş planı...

Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun başrolü paylaştığı ‘Ah Nerede’ filmini hatırlar mısınız? Tarık Akan’ın canlandırdığı Ferit karakteri nişanlı olmasına rağmen çok çapkındı, aynı anda birçok sevgilisi vardı ve hatta bu kızlardan ikisi kardeşti. Bir gün arabası yolda kalınca çimenler üzerinde uzanan Zehra’yı yanı Gülşen Bubikoğlu’nu görüp aşık oluyordu. Diğer sevgililerinin yanı sıra Zehra’yı da tavlamaya çalışıyordu.

Ferit, Zehra ile de sevgili oluyordu ve bir süre sonra yalanı ortaya çıkıyordu. Kızlar birbirlerini öğreniyor ve arkadaş oluyor, Ferit’ten intikam almak için plan yapıyorlardı.

Böyle hikayeler sadece filmlerde oluyor diyorsanız, size yanıldığınızı söylemek isteriz. Çünkü tam da ‘Ah Nerede’ filmindekine benzer bir yaşanmış hikaye anlatacağız size…

AYNI ADAM İLE ÇIKIYORLARDI, ARKADAŞ OLDULAR

ABD’de yaşayan 18 yaşındaki Bekah King, 19 yaşındaki Abi Roberts ve 21 yaşındaki Morgan Tabor, bu yaz otobüs satın alıp karavana dönüştürdükten sonra uzun aylarca süren bir yolculuğa çıktı. Bu üçlünün tanışma ve arkadaş olma hikayeleri ise herkesinkinden çok farklı; üçü de aynı erkek ile sevgiliydi!

Bekah, Abi ve Morgan, yaşadıkları çoklu ihaneti öğrendikten sonra acı çekmek yerine bununla başa çıkmanın en iyi yolunun hayatına devam etmek olduğunu söylüyor. Satın aldıkları okul otobüsünü kendi elleriyle yeniledikten sonra yaklaşık bir ay önce yola çıkan üçlü; doğayla iç içe oldukları ve bol bol kahkaha attıkları Bozeman, Montana’da kamp kurdular. Maceralarını, her birinin adının baş harflerinden oluşan ‘The BAM Bus’ adlı Instagram sayfasında paylaşıyorlar.

Morgan Tabor, “Hayallerimizi yaşıyoruz, çok eğleniyoruz. Tüm bunların onun yüzünden olduğunu düşünmek inanılmaz” diyor.

Bekah King, Abi Roberts ve Morgan Tabor

HER ŞEY BİR ŞÜPHE İLE BAŞLADI

Bu ilginç üçlünün dostluğu geçtiğimiz aralık ayında, Morgan’ın erkek arkadaşı hakkında bazı şüpheler duymasıyla başladı. Morgan ve erkek arkadaşı bir yılı aşkın süredir beraberlerdi. Morgan, şüphelerinin ardından sevgilisinin sosyal medya hesaplarını inceledi. Onun, birkaç kadına mesaj attığını ve flörtöz yorumlar aldığını fark etti.

“İçimde bir türlü kurtulamadığım huzursuz bir his vardı. Bu yüzden kızlardan birinin ismine baktım ve profiline girdim” diyen Morgan, gördüğü şey karşısında şok oldu. Kızın sayfasında erkek arkadaşı ile fotoğrafları vardı. Profildeki fotoğraflar, yorumlar ve beğeniler bu kızın Morgan’ın sevgilisi ile birlikte olduğunu gösteriyordu.

Morgan, bulduğu kadın ile Instagram üzerinden temasa geçti. Bu kadın ile durumu biraz daha kazıdılar ve çok daha fazlası olduğunu gördüler. Abi Roberts’ın da sevgililerden biri olduğunu keşfettiler. Abi, “Morgan Tabor benimle iletişime geçtiğinde hayatımın şokunu yaşadım. Bu adam önceki gece benim evimde uyudu, sabah bana veda öpücüğü verdi ve ailesini ziyarete gideceğini söyleyerek evimden ayrıldı” diyor.

İKİ SEVGİLİSİNİ FACETIME YAPARKEN GÖRDÜ, ŞOKE OLDU

Kızları aynı anda idare eden adamın, yalanının ortaya çıktığını öğrenmesi de bir hayli ilginç. Bir gün Abi ile Morgan FaceTime yaparken bu adam sohbetin tam ortasında Morgan’ın evine geldi. Morgan o anları şöyle anlatıyor: “Abi ile konuşurken arabasının sesini duydum ve elinde çiçeklerle geldiğini gördüm. İçeri girince ona ‘hey bak, yeni arkadaşlar edindim’ diyerek telefonu gösterdim. Kimle konuştuğumu gördüğünde yüzünün aldığı hali izlemek, şimdiye kadar en eğlendiğim andı.”

Morgan, bu yaşananların ardından erkek arkadaşının tepkisinin her şeyden daha ilginç olduğunu, aynı anda birden fazla kadınla çıkmanın aslında çok da yanlış bir şey olmadığına ikna etmeye çalıştığını anlatıyor. “Biz tabii ki bu anlattıklarına kanmadık” diyen Morgan, “O gittikten sonra Abi ile biraz daha araştırma yaptık ve görüştüğü en az altı kadın daha bulduk. Bu kadınlardan biri de 2020’de onunla çıkmaya başlayan Bekah King idi" diye anlatıyor.

Bekah, “İnanılır gibi değil ama Morgan ve Abi ile yüzleştikten sadece iki saat sonra bana mesaj attı, takılmak istedi. Onun neyin peşinde olduğunu öğrenince herkes kadar ben de şok oldum” diyor. Kadınlar, bu adamın üçüyle de gelecek hakkında konuştuğunu, planlar yaptığını söylüyor. Adamı terk etmek için aralarında anlaştıklarını da anlatan üçlü, “Artık zamanı gelmişti” şeklinde konuşuyor.

'ÇOK FAZLA ORTAK NOKTAMIZ VARDI, SONUÇTA AYNI ADAMLA ÇIKIYORDUK'

Washington Post'a ulaşan, adının kullanılmaması şartıyla telefonda kısaca konuşan erkek arkadaş, “Her şeyin iki yönü var, ama bence şu anda en iyisi hiçbir şey söylememek. Artık onlarla gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyorum” ifadelerine yer veriyor.

Kadınlar da amaçlarının bu adamı alenen utandırmak veya itibarını zedelemek olmadığını, bu yüzden adının yayınlanmasına gerek olmadığını söylüyor ve ekliyor: “Onun ihaneti yerine aramızdaki bağa odaklanmak istiyoruz. Ayrılıktan sonra birkaç ay boyunca mesajlaşarak ve görüntülü konuşarak birbirimizi teselli ettik. Ardından geçtiğimiz ocak ayında bir hafta sonu Abi’nin dairesinde buluşmaya karar verdik.”

Abi, bu buluşmanın beklediklerinin de ötesinde geçtiğini anlatıyor: “Buluştuğumuzda çok fazla paylaşımda bulunduk. Konuştukça beraber ne kadar eğlendiğimizi ve ne kadar çok ortak noktamız olduğunu gördük, sonuçta aynı adamla çıkıyorduk! Hemen iyi arkadaş olduk.”

ESKİ SEVGİLİNİN HAYALİNİ YAŞIYORLAR

Bu genç kadınların okul otobüsü ile yolculuğa çıkması da aslında onlara ihanet eden adamla bağlantılı. Abi hikayeyi, “Bu adam her birimize bir okul otobüsü alıp ülke çapında seyahat etme hayali olduğunu söylemişti. Bir gün yine sohbet ederken, karavan hayatı hakkında konuşmaya başladık ve çok geçmeden ‘Bunu neden yapmıyoruz ki?’ dedik” sözleriyle anlatıyor.

“Hepimizin önünce boş geçecek bir yaz vardı ve eski bir otobüs satacak bir adam tanıyordum” diyen Morgan’ın sözlerini Bekah tamamlıyor: “Hepimiz çok çalışıyorduk ve birikmiş paramız vardı. Bunu yapmamak için hiçbir sebebimiz yoktu.”

Paralarını birleştiren üçlü, bir okul otobüsü satın aldı. Birkaç YouTube videosu izledikten sonra otobüsü yenilemek için işe koyuldular. Bu süreçte aileleri de onları yalnız bırakmadı. Bekah’ın ve Morgan’ın babası bazı detaylarda yardım ettiler ancak kızlar işin çok büyük bir kısmını kedi başlarında yaptıklarının altını özellikle çiziyor.

Morgan, “Koltukları ve döşemeyi çıkardık, yeni döşemeler koyduk, tavanı boyadık, dış cephe kaplaması ve yalıtım yaptık, ranzalar ve çatı güvertesi yaptık” diye anlatıyor.

Haziran ayının ortasında otobüs tadilatı bittikten birkaç gün sonra üçlü benzin deposunu doldurdu ve Idaho'nun Sawtooth Dağları'na, ardından Jackson, Wyoming ve Grand Teton Ulusal Parkı'na gitti. Bekah, otobüslerini gece kamp alanlarına park ettiklerini, gündüzleri sırayla şoför koltuğuna oturduklarını ve yolculuklularının bu sonbaharda Kaliforniya'da bir kumsalda son bulmasını hedeflediklerini söylüyor.

Bu üç genç kadın, arkadaşlıklarının ve yolculuklarının asla bir intikam turu olmadığının özellikle altını çiziyorlar, “Bu adamın bize yaptıkları hayatımızı tanımlamıyor. Hepimiz birbirimizi bulduğumuz için gerçekten çok şanslı hissediyoruz. Biz ömür boyu arkadaşız” diyorlar.

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