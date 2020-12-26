Siz de Messi’den gol yediniz, tebrikler!

Firma, Messi’nin gol attığı 160 kaleciye Arjantinli yıldızdan yedikleri gol sayısı kadar bira gönderdi. 644 şişeden oluşan özel seride atılan gole ilişkin bilgiler ve Messi’nin Barcelona kariyerindeki gol sayısı gibi detaylar yer alıyor. Messi’ye karşı uzun yıllar Real Madrid’in kalesini koruyan Iker Casillas’a 17 şişe gönderilirken, Juventus’un yıllara meydan okuyan eldiveni Gianluigi Buffon’a ise 2017’de Şampiyonlar Ligi’nde yediği iki gole karşılık 514 ve 515 seri numaralı 2 şişe yollandı. Buffon sosyal medyada “Bunu bir övgü olarak alıyorum. Messi’yi 644’üncü golü için tebrik ediyorum. Bu inanılmaz bir başarı” dedi.

Şişelerin üzerinde Messi’nin gol sayısı ve gole ilişkin bilgiler yer alıyor.