Siyonizm karşıtı Yahudiler ABD Kongresi’ni bastı

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Kendilerini “Filistin’in kurtuluşu ve Siyonizmin ötesinde bir Yahudilik için örgütlenen Yahudiler” olarak tanımlayan barış yanlısı bir grup, çarşamba günü ABD Kongresi’nde düzenlediği protestoda, Gazze’deki katliamın hemen durdurulması ve ateşkes sağlanması çağrılarında bulundu.

OTURMA EYLEMİ

Kongre’nin dışında başlayan protesto, göstericilerin Kongre binası içerisine girmesiyle büyüdü. Binanın tarihi kubbesi altında oturma eylemi düzenleyen ve ateşkes sloganı atan protestocular, “Yahudiler hemen şimdi ateşkes diyor” tişörtleri giydiler.

Grup, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Siyonizmi de hedef aldı: “Gazze’deki soykırımın sona ermesini talep ettiğimiz gibi, bizi bu noktaya getiren Siyonizm, apartheid ve sömürgecilik sistemlerinin yıkılması için de aynı çabayı göstermeliyiz.”

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Göstericiler ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

500 KİŞİYE GÖZALTI

500 Yahudinin gözaltına alındığını iddia eden grup, gösteriye yaklaşık 10,000 kişinin katıldığını belirtti. “Gazze’deki soykırımı durdurabiliriz ve durduracağız” açıklamasında bulunan grup, “ancak bu korkunç durum ancak İsrail devletinin 75 yıl önce attığı temel sayesinde mümkün oldu. İsrail hükümeti 1948’den bu yana bir apartheid ve yasadışı işgal sistemi kurdu” dedi. Kongre içindeki görüntülerde, ABD polisinin göstericileri ters kelepçe ile gözaltına alındığı görüldü.