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Siyasi krizin yaşandığı Sri Lanka'da ilginç olay! Devlet Başkanı e-maille istifa etti

#Gotabaya Rajapaksai#Sri Lanka#İstifa
Siyasi krizin yaşandığı Sri Lankada ilginç olay Devlet Başkanı e-maille istifa etti

Sri Lanka’da ekonomik krizin ardından yaşanan protestolar nedeniyle Singapur’a kaçan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladığı bildirildi.

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Sri Lanka’da geçtiğimiz günlerde ekonominin çöktüğünün açıklanmasının ardından patlak veren protestolar sonrası Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etmişti. Maldivler’e ardından da Singapur’a geçen Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın, e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladığı bildirildi.

Rajapaksa'nın Singapur'a varmasından kısa bir süre sonra gönderilen mektubun e-posta biçiminde kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil. Parlamento Başkanının Ofisinden bir kaynak, Rajapaksa'nın istifasının anayasal olarak zorunlu kılınan süreç tamamlandıktan sonra açıklanacağını ifade etti.

PROTESTOLARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 84 KİŞİ YARALANDI

Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin 30 gün boyunca geçici Devlet Başkanlığı görevine getirilmesiyle ülkede tansiyon yeniden yükselmiş, protestocular Başbakanlık ofisini basmıştı. Gösteriler sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

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#Gotabaya Rajapaksai#Sri Lanka#İstifa

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